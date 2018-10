«Era importante ganar y hemos ganado. Entrenamos para ganar y por eso lo celebramos»

Para el nuevo entrenador del Minis de Arluy Logroño el de ayer fue su primer partido oficial y su primera victoria. «Hemos conseguido mantener un título que es importante para la ciudad, la comunidad y el voleibol riojano», advirtió, y también avanzó que «esto habla muy bien de la campaña tan emocionante que nos espera».

No obstante, el técnico reconoció que el juego de su equipo sólo le gustó «por fases» porque después de «un primer set muy bueno» y de haber «minimizado errores en el segundo», sin embargo, «en el segundo y tercero hemos fallado más de lo debido y eso ha provocado que no hayamos desarrollado un buen juego». Aunque el Fachadas Dimurol Libby's complicó por momentos el juego local con su servicio, Juan Diego García achacó el esporádico mal juego de su equipo a «errores técnicos en la recepción porque no eran saques tan duros, eran altos y teníamos tiempo de ejecutarla bien pero no fue así, así que tenemos trabajo por delante». También hubo muchos errores de saque por parte de las logroñesas, trece en total, «demasiados, pero la apuesta es arriesgada y a veces sale bien, como en el primer set, aunque en otros momentos no hemos sabido sacar».

En general, y siendo franco, García admitió que «no ha habido un buen juego, realmente», pero también aclaró que es normal por ser el inicio de la temporada. «Estamos iniciando. Era importante ganar y se ha ganado». Entrenamos para ganar y por eso lo celebramos», declaró el entrenador.