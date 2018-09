VOLEIBOL El Haro Rioja Voley inicia la pretemporada con «ilusión» de cara al nuevo curso La nueva plantilla del equipo jarrero. :: h.r.v. Alberto Avellaneda cumple su segundo año como técnico del Haro y confía en que el equipo pueda «crecer» a lo largo de la temporada J. LÓPEZ HARO. Viernes, 7 septiembre 2018, 12:18

«Me gusta la pretemporada porque puedo probar cosas con el equipo con tranquilidad». Alberto Avellaneda empezó el lunes a trabajar con sus jugadoras en la que será su segunda temporada como entrenador del Haro Rioja Voley. Reconoce que «este año no hay tantos nervios» pero tiene «ilusión y muchas ganas de hacer crecer al equipo».

Está contento por mantener a cinco jugadoras del año anterior «para seguir construyendo» sobre lo conseguido. Avellaneda reconoce que «puede ser frustrante empezar cada año desde cero» pero añade que «es un reto para hacer cosas nuevas».

PLANTILLA PARA LA TEMPORADA 18/19 NombrePosición 1 Sara EstebanOpuesta 2 Aida EtxebarriaReceptora/Atacante 3 Ane CengotitabengoaOpuesta 4 Clara BarcelóLíbero 5 Sofía BulgarellaCentral 6 María Sanchís Colocadora 7 Laura MonzónCentral NombrePosición 8 Laura SoaresCentral 9 Tatiana VeraColocadora 10 Denise BelcherAtacante 11 Cassie StricklandReceptora 12 Ana Pérez Receptora Alberto AvellanedaEntrenador Arnau Aragón2º Entrenador

No quiere comparar plantillas: «Estoy muy contento con las jugadoras que tengo». Sobre los objetivos, Avellaneda es claro: «No me gustan los objetivos en función de la clasificación porque generan frustración si no se consiguen». Y argumenta: «Quiero que consigan objetivos personales, de juego, de técnica para que hagan crecer al equipo».

Con esa receta, el equipo azul firmó una temporada de menos a más con un equipo muy fuerte mentalmente y con confianza en si mismo. Un calendario muy difícil desde el principio lastró a una escuadra en constante formación. Avellaneda cree que el calendario de esta temporada, que comienza para el Haro el 13 de octubre en casa ante el Granadas de Elche es «un poco más tranquilo» aunque advierte: «Nunca se sabe porque este año los equipos se han movido mucho y está todo más igualado». Entre los refuerzos con los que contará Avellaneda están las jugadoras americanas Denise Belcher y Cassie Strickland. Además, ha celebrado contar con tres centrales como Bulgarella, Monzón y Soares para «no sufrir como el año pasado».

Otra de las novedades en la plantilla es la llegada de Arnau Aragón como segundo entrenador: «Tengo mucha confianza en él porque ama lo que hace». Aragón, que procede del Barcelona, va a coordinar la pretemporada fortaleciendo el físico de la plantilla.

Los partidos de preparación empiezan el 15 de septiembre en el Torneo de la Vega que se disputa en El Ferial contra el Sestao y el Madrid. El 22 y 23 jugarán contra Logroño y Alcobendas.