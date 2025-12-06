El Haro Rioja se impone con autoridad en Alcobendas

Victoria trabajada del OCISA Haro Rioja Vóley ante un Feel Alcobendas que resultó respondón y dio la cara gracias al buen hacer de Ocaña y ... Bardin.

Era propicia la jornada para escalar posiciones y el equipo riojano salió a por todas en el primer set para demostrar sobre el parqué la diferencia de juego entre ambos equipos (2-5). Sin embargo, el equipo local no se amilanó y con los puntos de sus mejores atacantes, Bardin y Ocaña, por las alas, opuso cierta resistencia (8-9).

Fue un espejismo, ya que la consistencia de Giglio por zona cuatro y el buen hacer de Silva por el centro comenzaron a decantar el set a favor del equipo jarrero (10-16).

A pesar de una tibia reacción local (16-19), abortada por Esther López con la llamada al orden a sus jugadoras en un tiempo muerto, la manga cayó del lado riojano por un claro 19-25.

El colista mejoró su rendimiento en el segundo set. Forzando con su saque y defendiendo un poco más, consiguió marchar por delante en el marcador durante casi todo el tiempo. Y cuando el Haro Rioja logró darle la vuelta al marcador en un par de ocasiones, no se descompuso el equipo madrileño, consiguiendo llegar a los momentos decisivos del set con opciones (21-20). El apoyo del público le llevó a ganar la manga por 25-21 tras sendos puntos de Bardin y Candela López.

El impulso de la victoria en ese set llevó al Feel Alcobendas a comandar durante unos instantes el tercer acto (4-2). Tuvo que ponerse seria Esther López y apretar las tuercas a sus jugadoras para que estas mostraran sobre la cancha la diferencia de calidad entre ambos equipos, pasando de un apretado 9-10 a un 11-15.

Esa ventaja le dio alas a su equipo, que consiguió cerrar el parcial con un contundente 18-25 tras un punto de saque directo de Giglio que tocó la red y cayó muerto en la pista defendida por el equipo alcobendense.

En el cuarto acto también hubo alternancia en el marcador en los primeros compases. Le faltó en este partido al equipo riojano la contundencia habitual de Vivas, aunque Giglio emergió para contrarrestarlo.

Mediado el set, el partido parecía próximo a concluir (12-19), pero el tiempo muerto solicitado por Luciano Pérez puso algo de picante al tramo final (18-21).

Las centrales del equipo jarrero fueron las encargadas de cerrar el partido, con puntos de Gritzbach y de Silva, que colocó al definitivo (20-25).

La ficha

Feel Alcobendas: Vera, Bulgarella (8), Candela López (13), Morgade (5), Bardin (16), Ocaña (23) y Renedo (líbero). También jugaron Martín, Ferrer (2) y Zamarro.

OCISA Haro Rioja Vóley: Burgo (4), Sara Folgueira (9), Gritzbach (10), Silva (14), Vivas (12), Giglio (20) y Etxebarría (líbero). También jugaron Vega López (líbero), Carpintero y Martins.

Árbitros: Barceló Trigueros y Gozálvez Belmonte (Colegio castellano-manchego).

Marcador: 0-1: 19-25 (20'). 1-1: 25-21 (27'). 1-2: 18-25 (23'). 1-3: 20-25 (26').

Pabellón Luis Buñuel. 200 espectadores.