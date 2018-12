VOLEIBOL El Haro y su asalto a la liga Sofía Bulgarella intenta superar el bloqueo rival. :: DONÉZAR El OSACC Haro Rioja Voley llega al derbi con ganas de vencer al líder de la Liga Iberdrola ÓSCAR SAN JUAN HARO. Viernes, 7 diciembre 2018, 00:56

Después de ser campeón de liga en la temporada 12-13 y ganar los títulos de Copa de la Reina los años 2012 y 2013 y la Supercopa en 2012, el OSACC Haro Rioja Voley no ha podido encontrar una regularidad que le devuelva al trono de la ahora llamada Liga Iberdrola. Un honor que corresponde en la actualidad a sus vecinas y rivales en esta jornada, el Minis de Arluy VB Logroño, vencedoras de los cuatro últimos campeonatos de liga y de tres de las últimas ediciones de la Copa de La Reina.

Parece difícil pensar que viendo la trayectoria del actual líder de la competición, algún equipo pueda destronar a las de Juan Diego García Díaz. Así lo declara Alberto Avellaneda, que reconoce que «es un equipo que está en otra liga», ya que cuentan todos sus partidos por victorias habiendo cedido únicamente tres sets.

Este año las jarreras llegan al derbi en segunda posición y con Sofía Bulgarella como MVP de la anterior jornada, y aunque el partido se disputará en el Pabellón de Lobete, el equipo entrenado por Alberto Avellaneda llega dispuesto a plantar cara al intocable equipo logroñés.

A pesar del cambio con respecto a campañas anteriores, y de llegar a este duelo como alternativa real al Minis, el OSACC Haro Rioja Voley no comparecerá en su mejor momento de forma. En sus dos últimos partidos se ha podido ver una gran versión de juego del Haro, pero también una que no es tan buena. Las desconexiones de juego no son un buen argumento para asaltar el fortín del líder, pero el Haro Rioja Voley demuestra que es capaz de resurgir cual ave fénix.

Las riojalteñas tienen claro que afrontan el partido más difícil del año y que es su última oportunidad de disputar el título de liga al Minis de Arluy.

El entrenador de Haro señala lo «bonito que será enfrentarse al líder disfrutando de una posición cómoda en la tabla, aunque sin renunciar a nada». Destaca Avellaneda que su equipo debe «apretar con el saque y jugar fuerte en ataque», claves que según el técnico del Haro deben cumplirse para tener opciones de ganar. Un punto que debe mejorar el equipo con respecto al encuentro de la semana pasada contra Cajasol, donde el conjunto no estuvo muy acertado con el saque.

Otro aliciente será la respuesta de la afición jarrera, imprescindible para Avellaneda en la consecución del triunfo contra Cajasol. «Como siempre esperamos tener el calor de la marea azul, que sabemos que nos acompañará un año más a Logroño y siempre es maravilloso escuchar sus ánimos mientras nosotros estamos peleando en la pista. Es un orgullo tener esta afición».