«Las ganas de ganar superan a cualquier otro factor», dice Dani

Daniella da Silva, capitana del Minis de Arluy, expone que la final «está siendo bastante dura», aunque recuerda que «la semifinal ya se nos complicó». «Así son las finales, los dos equipos luchan y se dejan la piel en la pista para conseguir un título por el que se ha trabajado toda la temporada y, si te lo llevas, mejor», declara Dani.

Para la opuesta hispano-brasileña, el juego del rival, el Barça, «es bastante rápido cuando juega cómodo y, además, recibe bien». La capitana logroñesa ha sido elegida MVP del primer fin de semana del 'play off' final, después de haber sido la máxima anotadora del primer partido, con 16 puntos, y sumar otros 18 en el segundo, sólo por detrás de las 20 anotaciones de la azulgrana Escamilla, pero, con 34 en total, Dani fue la que más tantos logró el fin de semana, lo que demuestra que ha llegado a la recta final de la campaña en buena forma.

«Siempre he sido una jugadora muy competitiva y me encantan esos momentos en los que tenemos que luchar por un título, en los que sacamos fuerzas de donde sea para lograr lo mejor de cada una, eso es algo mágico. Esta es mi pasión y vivo cada momento, sobre todo por defender mis colores, mi club, mi equipo», advierte Dani. A ella se dirigen los balones cuando el momento es decisivo, como lo fue el quinto set del segundo partido de la final ante el Barça. Ahí se puso en juego media final. Entonces el brazo de la opuesta del Minis de Arluy no tiembla. «Son momentos difíciles, en los que hay mucha tensión, pero hay más ganas de ganar y eso supera cualquier otro factor», asegura Dani.