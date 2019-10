El calendario no ha sido demasiado propicio para el May Deco Logroño, o al menos para la afición, ya que, además de disputar la Supercopa fuera de casa, en Islas Canarias, deberá arrancar la semana que viene la liga regular también como visitante, en Sevilla, ante el Cajasol Juvasa. No será hasta el 19 de octubre cuando el equipo logroñés debute en casa, en Lobete, entonces frente al Avarca de Menorca.

El enfrentamiento de hoy contra el Sanaya Libby's, el primer equipo del Club Voleibol Haris de Tenerife, es un duelo que se repite en la lucha por los títulos en los últimos años. De hecho, el equipo canario es el único que ha logrado arrebatar algún título al conjunto riojano durante estos últimos años de hegemonía, la Supercopa de 2016 y la Copa de la Reina de 2017. Antes y después el Club Voleibol Logroño, sumando su anterior constitución como Club Voleibol Murillo, suma dieciséis títulos de máxima categoría: seis ligas consecutivas, cinco Supercopas y cinco Copas de la Reina.

El Sanaya Libby's de Tenerife es un equipo configurado para plantar cara el May Deco, con jugadoras experimentadas y dirigidas por Flavia Días, central brasileña que se retiró la pasada campaña y ha cogido las riendas del equipo canario, sustituyendo en el banquillo a David Martín. Este mismo club es el único que ha logrado vencer en Lobete al equipo logroñés, siempre es un rival duro. Pero ante la rivalidad también hay una sana competitividad ya que la afición tinerfeña siempre ha recibido bien a las jugadoras riojanas.