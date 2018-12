SUPERLIGA FEMENINA DE VOLEIBOL El derbi riojano, en lo más alto Las jugadoras de Haro y Arluy saludan antes de enfrentarse en el Memorial Lorena Ojeda. :: donézar El Minis de Arluy Logroño y el OSACC Haro Rioja se enfrentan hoy en Lobete a partir de las 18.00 horas DIEGO MARÍN A. Sábado, 8 diciembre 2018, 00:25

LOGROÑO. Lobete acoge hoy, a partir de las 18.00 horas, el derbi riojano de voleibol femenino entre el Minis de Arluy Logroño y el OSACC Haro Rioja Voley. Se prevé un gran ambiente en este partido, con una grada repleta de público, muchos llegados desde Haro, para poder asistir a un partido muy interesante que enfrenta a los dos primeros clasificados de la Liga Iberdrola. Como aliciente añadido, la nueve veces campeona del mundo de 'kick boxing' Seila Espinosa realizará una exhibición en los descansos con los alumnos de su escuela. Las entradas para el partido cuestan 5 euros pero tanto los socios del Club Voleibol Logroño como los niños podrán acceder de forma gratuita.

Hace más de cinco años que el Haro no gana al Minis de Arluy (antes Murillo), pero, desde entonces, nunca antes los dos equipos riojanos han vuelto a ocupar las primeras plazas de la liga regular a estas alturas de la competición, puesto que se disputa la novena jornada. El poso dejado por Hugo Gotuzzo en su segunda etapa en el club riojalteño y el buen trabajo realizado por Alberto Avellaneda en continuación han vuelto a aupar al Haro a lo alto de la clasificación. No obstante, pase lo que pase hoy, el equipo logroñés, que es líder invicto con un colchón de 7 puntos, continuará siendo encabezando la Liga Iberdrola, por lo que la victoria se torna más necesaria para el Haro, que busca no sólo consolidar la segunda posición sino asegurar cuanto antes su participación en la Copa de la Reina, algo que ya ha afianzado el Minis de Arluy.

1 Minis de Arluy 24 8 8 0 24 3 2 OSACC Haro 17 8 6 2 21 11 3 Fachadas Dimurol 17 8 6 2 19 11 4 Avarca Menorca 15 8 5 3 18 12 5 Barça 15 8 5 3 19 13 6 7 Palmas 15 8 5 3 19 14 7 Alcobendas 13 8 5 3 16 15 8 Madrid Chamberí 6 8 2 6 13 22 9 Granadas Elche 6 8 2 6 10 21 10 Cajasol Juvasa 6 8 2 6 9 20 11 Emeve Lugo 6 8 2 6 10 21 12 Sant Cugat 4 8 0 8 9 24

El entrenador del equipo logroñés se presenta hoy con las dudas de Daniela da Silva y Amelia Portero, quienes han sufrido problemas musculares durante la semana y han sido preservadas, precisamente, para que puedan jugar hoy. Aun con esas posibles bajas en la recepción, el Minis de Arluy no parece que pueda resentirse en esa faceta del juego puesto que cuenta con otras notables jugadoras en esas posiciones, como Helia y Sánchez.

Hasta el momento, el Minis de Arluy ha vencido todos sus partidos sumando los 3 puntos y sólo 7 Palmas, Barça y Madrid Chamberí han logrado arañar un set al vigente campeón de Supercopa, Copa de la Reina y Superliga. De hecho, la hegemonía del equipo logroñés sigue vigente después de sumar ya catorce títulos de la primera categoría del voleibol femenino nacional: cinco Superligas (todas consecutivas), cuatro Copas de la Reina y cinco Supercopas. Por otra parte, el OSACC Haro Rioja Voley parece haberse rehecho después de unas temporadas de transición, después de que en el 2012 conquistara su primera Copa de la Reina y, después, en la temporada 2012-13, se alzara con el triplete.

«La motivación es aún mayor»

Daniella da Silva, exjugadora del Haro y capitana del Minis de Arluy, en el que milita desde hace nueve temporadas, es la jugadora que más derbis riojanos ha disputado de cuantas están hoy convocadas. «El Haro está en un buen momento y un partido como este le gusta jugarlo a cualquiera, así que los dos equipos apretaremos los dientes para llevarnos la victoria», comentó. En cuanto a su equipo, la capitana logroñesa valora que «estamos entrenando muy duro, como siempre, haciendo un buen trabajo, e intentaremos mantener la buena racha de victorias, sobre todo, mostrando un buen juego, y tratándose de un derbi, la motivación es aún mayor».