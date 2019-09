Voley May Deco patrocina el voleibol Carlos Arratia y May Arratia firman el acuerdo de patrocinio en la sede de May Deco en Logroño. / Juan Marín El estudio de diseño y decoración de Logroño da nombre al vigente campeón DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 3 septiembre 2019, 22:01

May Deco Voleibol Logroño. Con este nombre competirá el vigente campeón de Supercopa, Copa de la Reina y Liga Iberdrola en la próxima temporada 2019-20. «Creemos que podemos tener mucha visibilidad a nivel nacional y qué mejor que tener la imagen de un equipo femenino que está en la elite y lo está ganando todo», declaró este martes May Arratia, diseñadora industrial y de producto y responsable de May Deco, estudio de diseño de mobiliario y decoración, con venta directa, situada en la calle Villamediana de Logroño.

May Arratia fue jugadora del primer equipo del Club Voleibol Murillo, germen del actual equipo logroñés, actuando de colocadora en el entonces conjunto juvenil, en la temporada 2004-05. Después, May Arratia, que llegó a jugar en Segunda División Nacional, siguió vinculada al club como coordinadora de la cantera y diseñadora de la camiseta, función que continúa desempeñando y sobre la que anunció un «nuevo concepto». Con su incursión ahora como principal patrocinador del equipo, May Arratia, hija del presidente del Club Voleibol Logroño, redondea su relación con el equipo.

«Mujeres que apoyan a mujeres» es uno de los dos lemas elegidos en esta campaña de patrocinio deportivo. El otro es: «Ellas, la fuerza de la ilusión». «Queremos reivindicar que mujeres emprendedoras como May y Mónica, su compañera de trabajo, apoyan a un equipo femenino. Y estamos convencidos de la repercusión nacional que va a tener, además de, por supuesto, local», valoró el presidente del Club Voleibol Logroño, Carlos Arratia.

Después de Nuchar, Tramek, Eurochamp, Embalajes Blanco, Naturhouse y Arluy, May Deco pasa a ser el principal patrocinador del primer equipo, que un año más vuelve a optar a conquistar el triplete, de nuevo renunciando a jugar en Europa, y con Esther López como entrenadora. La entrada de esta firma redondea un presupuesto de unos 350.000 euros para la nueva campaña, en la que también habrá apoyo de la propia empresa de Carlos Arratia, Talleres CEA Mecanizados, con la que siempre ha completado el total a modo de patrocinio.

«Estamos convencidos del valor que tiene patrocinar a un equipo deportivo como el nuestro, y como no encontrábamos una propuesta lo suficientemente atractiva, decidimos apostar nosotros mismos por el patrocinio para demostrar que no es una donación sino una forma de inversión, aunque no sea directa, pero hay otros valores importante, como la imagen de marca y el prestigio», justificó Carlos Arratia.