VOLEIBOL May Deco y Avarca abren el Lorena Ojeda L.R. Viernes, 20 septiembre 2019, 08:22

El Memorial Lorena Ojeda se abre hoy (20.30 horas) con el encuentro entre May Deco Logroño y Avarca de Menorca. Mañana (12.30 horas), El Ferial acogerá los duelos Alcobendas-OSACC Haro, Alcobendas-Avarca (16.00), May Deco-OSACC (18.00) y May Deco-Alcobendas (20.00 horas)