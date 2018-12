SUPERLIGA FEMENINA DE VOLEIBOL Dani guía al Minis de Arluy en la victoria Las jugadoras del Minis de Arluy Logroño celebran la victoria frente al OSACC Haro Rioja en el derbi riojano disputado ayer en Lobete. :: SONIA TERCERO Las logroñesas ganan el derbi tras doblegar por 3-0 a un OSACC Haro que mostró buena defensa y bloqueo DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Lunes, 10 diciembre 2018, 08:49

Por encima del resultado, por delante del buen espectáculo ofrecido por los dos equipos, e incluso sobre la buena respuesta del público, en el derbi riojano disputado ayer en Lobete cabe destacar que tanto el Minis de Arluy Logroño como el OSACC Haro Rioja no sólo contaron con jugadoras de la cantera en la convocatoria, también las hicieron saltar a la pista, sacar y jugar. La juvenil Cata Delor por parte de las locales y la cadete Ana Pérez en las visitantes supusieron la guinda de un partido atractivo al que, quizá, sólo le faltó ser más largo, que el Haro tuviera más oportunidades de al menos puntuar.

Y es que el Minis de Arluy mostró galones ayer, exhibió un juego serio, sólido y contundente al que sólo cabe exigirle mayor acierto en el servicio puesto que fueron trece los saques fallados en todo el partido, siete de ellos en el primer set. A pesar de esos errores no forzados, las logroñesas siempre estuvieron por delante en el marcador y controlaron un partido en el que el Haro plantó cara, sobre todo, gracias a una intensidad defensiva notable, un bloqueo firme y buenos remates por las alas. Sólo faltó mayor regularidad en las riojalteñas y tal vez hacer más daño a la recepción rival con el saque. En esta tarea el Haro se fijó, sobre todo, en Savard, jugadora que ha mejorado enormemente en esta labor durante las últimas semanas. Y no menos valiosa fue la recepción de Aída para el Haro, sobre quien cargó el saque el Minis de Arluy. En ambos casos, dificultar su ataque e intentar propiciar su error fue el motivo principal de intentar hacer diana sobre las zonas que cubrían estas jugadoras.

Minis de Arluy Logroño Gritzbach, Pejkovic, Evans, Helia, Dani, Savard y Llabrés (líbero). También jugó Cata. OSACC Haro Rioja Voley Bulgarella, Soares, Vera, Aída, Esteban, Belcher y Barceló (líbero). También jugaron Monzón, Sanchís, Strickland y Cengotitabengoa. Árbitros Joaquín Ventura y David Fernández, con Rocío Ledesma como anotadora y Geován Barbosa y Daniel Rueda como jueces de línea. Parciales 25-21 (25 m.), 25-14 (22 m.) y 25-16 (22 m.). Anotadoras 11: Dani y Savard; y 10: Bulgarella. Incidencias Alrededor de 550 espectadors en Lobete (Logroño), con presencia de aficionados del Haro y exhibiciones de la Escuela de 'Kick boxing' y pilates de Seila Espinosa en los descansos. El saque y el contraataque Los dos equipos intentaron desestabilizar el juego rival con un saque fijado sobre Savard y Aída pero fue el Minis de Arluy el que mejor contraatacó.

Alberto Avellaneda, entrenador del OSACC Haro, frenó el juego local en el 4-1 y el 11-6 con sendos tiempos muertos. Y lo logró, incluso, después del tiempo técnico (12-9), cada vez que el juego se paraba el Haro reaccionaba, tomaba oxígeno y volvía a apretar el marcador. Un tanto directo de Vera hizo rozar el empate a las riojalteñas: 12-11. Pero hasta ahí duró el oxígeno azul, Dani entró en juego y con sus remates ganadores por el ala derecha condujo a su equipo hacia la victoria en el primer set. Con el 24-19, las logroñesas fallaron su último saque y las harenses salvaron tres puntos de set con el saque de Soares, hasta el maquillado 25-21 final.

La capitana logroñesa apenas había entrenado durante la semana por molestias musculares

En el segundo set, de nuevo cuando el Minis de Arluy cobró una temprana ventaja (5-1) gracias a las acciones de Helia, Alberto Avellaneda solicitó tiempo muerto y frenó a las locales apretando sus jugadoras el marcador con un 7-6. A continuación, un parcial de 6-0 con Gritzbach al saque rompió el set y otorgó una nueva ventaja al Minis de Arluy que el OSACC Haro ya no pudo reducir, sino que se fue ampliando conforme avanzó el juego. Los rápidos contraataques de Gritzbach, la aportación por las alas de Savard y Helia y, sobre todo, la distribución de Evans para inhabilitar el bloqueo rival propiciaron un claro 25-14 y el 2-0.

La dinámica no varió demasiado en el tercer y, a la postre, último set. Aun con el 2-0 y el marcador muy en contra en el juego, un imposible de remontar 17-10, las azules lucharon por todas las bolas, algo que, por cierto, reclamó el técnico local, Juan Diego García, a sus jugadoras, a pesar de tener el partido controlado. García, por otra parte, no pidió ningún tiempo muerto. El saque de Evans dio el 3-0 inicial a las logroñesas, y aunque una vez más el Haro reaccionó y peleó por acercarse en el marcador, no consiguió reducir la ventaja. Dani, de nuevo, guió a su equipo hacia la victoria con unos remates imponentes que el Haro no pudo defender. La excelente defensa harense del primer set cada vez encontraba más dificultad en levantar los balones y abierta la vía, deshecho el bloqueo, la capitana logroñesa anotó una y otra vez para hacerse gigante, y eso que apenas había entrenado durante la semana por unas molestias musculares.

Canteranas. Hacía cinco años que en un derbi no participaban jugadoras canteranas en los dos equipos y ayer se repitió con Ana Pérez y Cata Delor.

Brevedad. A pesar de que los dos ocupaban las primeras posiciones de la Liga, el tiempo de juego fue de sólo 69 minutos.