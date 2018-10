«Mis compañeras me ayudan muchísimo en recepción y mellega la bola cómoda en ataque» Helia González recibe el MVP de manos de Ángel Imas. :: F. Díaz Helia González MVP de la Supercopa D. M. A. LOGROÑO. Domingo, 14 octubre 2018, 23:03

A sus 33 años, la jugadora gallega del Minis de Arluy Logroño Helia González Fernández suma ya seis MVP, el último el que recibió ayer como mejor jugadora de la Supercopa 2018. «Empezar disputando un título siempre es muy bonito y estamos contentas de haberlo ganado porque creo que es la mejor manera de comenzar la temporada», reconocía Helia. Y eso que hace una semana el equipo logroñés perdía en un partido amistoso frente a Alcobendas y Helia sufrió un leve esguince de tobillo. «Eso ya está olvidado», aseguró la jugadora.

Tal vez lo más positivo de la victoria lograda ayer sea que el Minis de Arluy continúa siendo superior a su máximo rival, el Fachadas Dimurol Libby's. «Cuando comienza la temporada es cuando se empiezan a ver las cosas de verdad, y si juegas un título, más, porque los dos equipos queremos dar lo mejor», explicó Helia. La gallega, aunque no estuvo acertada en saque, fue esencial en ataque y recepción, sobre ella cargaron el saque las canarias cuando no estaba Savard en pista: «Eso lo hacen todos los equipos, intentar debilitar al rival. A mí mis compañeras me ayudan muchísimo en recepción y me llegaba la bola cómoda en ataque, eso facilita mucho el trabajo».