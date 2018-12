Arluy y Sant Cugat afrontan un duelo muy desigual

El Minis de Arluy Logroño afronta hoy lo que parece un partido de trámite frente al Sant Cugat, colista de la Liga Iberdrola. Primer y último clasificado se enfrentan en la décima jornada en un duelo aparentemente muy desigual y con diferentes objetivos. A partir de las 16.30 horas se juega este partido en el pabellón municipal de Valldoreix.

Las catalanas aún no han ganado ningún encuentro, aunque suman unos pocos puntos gracias a algunas derrotas por 3-2 ante equipos como Elche, Menorca y Emevé. Cabe destacar, no obstante, que la temporada pasada ya se le complicó mucho el partido a domicilio frente al Sant Cugat al Minis de Arluy, por lo que no deberá confiarse. Las locales necesitan puntuar para no descolgarse en la clasificación y evitar el descenso que luchan por evitar también Cajasol Juvasa, Madrid Chamberí, Emevé de Lugo y Granadas de Elche.

A falta de dos jornadas para que concluya la primera vuelta de la liga regular el equipo logroñés es líder invicto, está clasificado ya matemáticamente para la Copa de la Reina como cabeza de serie y sólo ha cedido tres sets en nueve partidos.