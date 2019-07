VOLEIBOL Amelia Portero regresará a Haro después de cinco temporadas en Logroño Portero recibe un balón durante un amistoso en El Ferial. :: D.M.A. La almeriense, que no ha renovado con el equipo logroñés, volverá al club con el que debutó como profesional en Superliga DIEGO MARÍN A. Miércoles, 10 julio 2019, 10:24

logroño. En el 2013 la jugadora almeriense Amelia Portero fichaba por el Haro Rioja Voley procedente de la Concentración Permanente de Soria. Entonces tenía 18 años. Solo disputó una temporada con el club jarrero, suficiente para que el dominador equipo logroñés se fijara en ella. En Logroño ha disputado cinco campañas, en las que ha ganado títulos y en las que ha aprovechado para finalizar sus estudios de Enfermería en la Universidad de La Rioja.

En el 2014 se convirtió en la octava jugadora que pasaba de Haro a Logroño (antes Murillo), después de Ferreira, Fraile, Dani, López Arroyo, Noelia, Delgado y Helia, aunque después se unieron a esa nómina Llabrés, Figueroa y D'Amaro. Sin embargo, solo hay un antecedente en lo que supone un camino de ida y vuelta, de Haro a Logroño y de Logroño a Haro, el de la central brasileña Lilian Ferreira. Portero, a sus 24 años, será la segunda jugadora que regrese al Haro después de marcharse a Logroño o Murillo para jugar la Liga Iberdrola 2019-20 con el OSAAC.

La almeriense no ha confirmado el fichaje que sí ha podido saber Diario LA RIOJA, aunque Portero ha expuesto que ha recibido ofertas de la mayoría de los equipos de la máxima competición nacional. Eso sí, desde el Club Voleibol Logroño, donde su presidente Carlos Arratia justifica no haberle ofrecido la renovación a causa, «básicamente, del recorte presupuestario», lo que les ha obligado a prescindir de una receptora nacional, le desean «todo lo mejor». «Siempre era la jugadora que parecía no ser titular al principio de temporada y acababa jugando en la fase final, todo gracias a la confianza que tenía en sus posibilidades y a su gran disciplina táctica», subraya Arratia. Portero será la primera jugadora confirmada del OSAAC.