Alba Sánchez y Perica se suman al Minis de Arluy Diego Marín A. El equipo logroñés presenta a su nueva jugadora y también a su tercer máximo patrocinador de la temporada DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 25 septiembre 2018, 17:09

El Club Voleibol Logroño ha realizado hoy dos presentaciones en un mismo acto público. Primero, el club riojano ha dado a conocer al que será su tercer gran patrocinador de la temporada. Tras Arluy y CataNatura, Grupo Perica se une al proyecto, lo que permitirá a la entidad deportiva acercarse a un presupuesto de 400.000 euros para la nueva campaña. «Nos ofrecieron la oportunidad y quisimos colaborar con el deporte femenino», ha explicado Rosa García, representante del Grupo Perica, que años atrás ya colaboró con el Haro Rioja Voley. De hecho, el acto se ha desarrollado en las nuevas instalaciones de la empresa riojana en el polígono industrial La Portalada de Logroño. El presidente del club, Carlos Arratia, ha agradecido el apoyo de la firma, que de momento se ha concretado para un año, subrayando que «nos estamos poniendo en valor, las mujeres de nuestro equipo son profesionales y entrenan tanto o más que los hombres». «Para nosotros, que nos apoye un grupo multidisciplinar como Perica es un honor», ha añadido Arratia.

La otra presentación de la jornada ha sido la de la jugadora extremeña Alba Sánchez, que se ha incorporado a la plantilla a última hora, cuando ésta estaba ya cerrada, y supone la mujer número once con la que contará el entrenador Juan Diego García en la plantilla profesional, aunque se espera que a los entrenamientos se incorpore alguna canterana. Alba Sánchez es una jugadora muy versátil, que viene de jugar como líbero en la selección española el pasado verano, y aunque la mayor parte de su trayectoria ha actuado como punta y receptora, también ha llegado a jugar de central y el pasado fin de semana, durante el Memorial Lorena Ojeda, incluso saltó a la cancha como opuesta.

«Es una jugadora tremendamente versátil, el comodín que cualquier equipo quisiera tener. Segura que esta es una primera temporada de muchas con nosotros», ha declarado Arratia, reconociendo que el fichaje «ha sido un poco exprés», a pesar de que ya habían mantenido conversaciones con ella en junio.

Alba Sánchez se formó en el CAEP de Soria y debutó como profesional con el Universidad de Burgos, aunque también ha jugado en el UCAM Voley Murcia y el Extremadura Arroyo. Su regreso a la liga española se produce después de cuatro campañas en Europa, una en Bélgica con el Dauphines Charleroi y tres en Francia, defendiendo los colores del Quimper y el Èverux. «Estoy muy contenta de estar aquí y poder ayudar al equipo», ha declarado la jugadora de 27 años. «Llevaba tres años en Francia y mi idea era continuar si tenía una buena opción, pero también pensaba en jugar en España porque se me hacía dura la soledad en el extranjero», ha reconocido Alba Sánchez.

A pesar de su buena trayectoria profesional, Sánchez no cuenta con ningún título, y eso, fichando por el Minis de Arluy, supone casi una seguridad, pero, sobre todo, un aliciente. De hecho, la temporada oficial comenzará el 7 de octubre con la disputa de la Supercopa. «Nunca he conseguido ningún título y como deportista es importante tener reconocimientos», advierte Sánchez, quien también ha asegurado que «no he tenido que adaptarme al equipo, ya conocía a Juan Diego de Burgos y de su etapa en la selección y el grupo es muy bueno».