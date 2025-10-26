El Varea busca asentarse en el liderato de Tercera con una victoria en casa ante el Arnedo

Después de que el Anguiano impusiera su ley en Isla ante el Yagüe y que el San Marcial diera la sorpresa a domicilio con ... un victoria de prestigio ante el La Calzada, el resto de equipos de la Tercera riojana pisarán el verde hoy en busca de sus objetivos. Algunos como el Varea pelearán con ahínco por mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que otros como el Villegas se dejarán la piel por no caer en la zona de peligro en su visita al complicado campo de la UD Logroñés B.

La gran mayoría de encuentros se resolverán por la mañana. Seis de los siete partidos del día han optado por el horario matutino siendo el Ángel Aguado uno de los escenario de la disputa a partir de las 12.00 horas. El conjunto del barrio logroñés es el actual líder de la categoría con apenas unos puntos de margen por lo que ganar hoy en casa será fundamental para mantener su hegemonía. Enfrente tendrá a un Arnedo al alza que viene de golear al Balsamaiso (5-0) y que aspira a colarse dentro de los puestos de 'play off'.

La Calzada Iván, Aritz (Andoni, 58), Asier, Efrén, Borja (Sergio, 67), Dani Soto, Oier, Andrés, Eddine (Padilla, 46), Alberto Baztán (Muro, 46) y Tenorio (Mario, 74). 0 - 1 San Marcial Aritz, Borja, Jair (Ander, 26), Alcantud (Rubén, 55), Samaniego (Gerard, 55), Reinaldo (Ocón, 69), Nalda, Julen, Cuervo, Guillermo y Abdou. Gol: 0-1, m. 22. Samaniego.

Árbitro: Pablo Garbayo Ojeda. Amarillas a los jugadores Dani Soto, Borja, Padilla y Efrén; y a los visitantes Samaniego, Borja y Gerard.

A la misma hora, pero en Valdegastea, la UD Logroñés B quiere volver a la senda del triunfo después de no pasar del empate contra el Calahorra (1-1) en la pasada jornada. Además se medirá a un recién ascendido desde Regional como es el Villegas. Simultáneamente en Pradejón, los champiñoneros recibirán en su feudo al Haro con la mente puesta en extender su buena racha de dos triunfos seguidos y mantenerse como una de las revelaciones del inicio de la temporada. Asimismo, el Berceo tendrá el enorme reto de actuar como local ante un Calahorra, que pese a ser uno de los favoritos del curso, se mantiene en la parte media de la tabla.