LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Varea celebra un gol. M. P.
Fútbol | Tercera

El Varea busca asentarse en el liderato de Tercera con una victoria en casa ante el Arnedo

La gran mayoría de encuentros se resolverán por la mañan

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:45

Comenta

Después de que el Anguiano impusiera su ley en Isla ante el Yagüe y que el San Marcial diera la sorpresa a domicilio con ... un victoria de prestigio ante el La Calzada, el resto de equipos de la Tercera riojana pisarán el verde hoy en busca de sus objetivos. Algunos como el Varea pelearán con ahínco por mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que otros como el Villegas se dejarán la piel por no caer en la zona de peligro en su visita al complicado campo de la UD Logroñés B.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada
  2. 2 Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid
  3. 3 Rescatado un hombre de debajo del puente de la AP-68, a la altura de Cenicero
  4. 4 Los defensores del Rioja se ponen la capa
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6

    Regreso al seminario de Albelda
  7. 7

    Capuletos y Montescos en Los Lirios
  8. 8

    Las zonas ricas de Logroño triplican la renta de los barrios más empobrecidos
  9. 9

    Gazi Khalidov, campeón de España
  10. 10

    Mismos errores, mismo resultado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Varea busca asentarse en el liderato de Tercera con una victoria en casa ante el Arnedo

El Varea busca asentarse en el liderato de Tercera con una victoria en casa ante el Arnedo