Valvanera Guridi se clasifica tercera en los 100 metros del Campeonato de Europa Máster

La atleta –y entrenadora– pradejonera Valvanera Guridi ha seguido aumentando la cosecha de medallas obtenidas por los riojanos en los Campeonato de Europa Máster que se están disputando en Madeira.

La velocista concluyó ayer en tercera posición la final de los 100 metros en la categoría W-60, donde cubrió el hectómetro en 14.80. La plata fue para la irlandesa Maguire, con 14,63 y el oro, con 14,29, se lo colgó la velocista francesa Nicole Alexis.

La riojana había llegado a la final después de ganar su serie semifinal con 14.83 y obtener la clasificación directa.

Pilar Alonso también estuvo muy cerca del podio, pero al final se tuvo que conformar con una buena cuarta posición en el lanzamiento de disco, donde envió el artefacto a los 31.01 metros, conseguido en el sexto intento de un concurso en el que fue de menos a más.

También participó en el concurso de lanzamiento de peso, pero ahí la suerte le fue esquiva. Realizó un concurso a la inversa, de más a menos. Consiguió su mejor lanzamiento con 9.44 metros en el primer intento y ya no lo pudo mejorar, lo que le llevó a la séptima posición.

En cualquier caso, los veteranos siguen sumando medallas. Nacho García Ramón consiguió dos individuales (una plata –10.000– y un bronce en cross) y un oro por equipos en cross. Hoy tiene la oportunidad de volver al podio en los 10K.