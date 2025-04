Tenis para todos en Calahorra

Ayer se inició en Calahorra la actividad de la Escuela de Tenis Adaptada, puesta en marcha por el Ayuntamiento en colaboración con la Real Federación ... de Tenis y la Fundación Bepro.

Las inscripciones están abiertas y las clases son gratuitas. El primer curso se imparte en las pistas de tenis del Complejo Municipal Deportivo LaPlanilla, los martes y jueves, en horario de 11.00 a 12.00, excepto el 15 y 17 de abril y el 1 de mayo. Durará hasta el 31 de julio.

Los interesados en asistir pueden apuntarse a través de la página web municipal en el apartado de inscripciones y cursos. Por el momento este servicio, abierto a usuarios con discapacidad física o intelectual, cuenta con cuatro alumnos.

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y el concejal de Deportes, David Antoñanzas, acudieron al recinto para inaugurar esta iniciativa que fue presentada el 8 de febrero con una exhibición en el hall del paseo del Mercadal.

Los representantes municipales presenciaron ayer las dinámicas de este deporte con el profesor Toni Martínez, encargado de las clases, y dos alumnas, y animaron a la gente con discapacidad a participar y aprovechar esta iniciativa.

Geovanna sufre una malformación arteriovenosa cerebral, con más arterias y venas en la cabeza que las que tiene una persona normal. Además, tuvo un ictus que le afectó a la parte derecha y la debilitó. «Esta actividad es muy buena porque me permite trabajar todo el cuerpo, algo que no he visto en otras disciplinas», afirmó y añadió que «hago también natación, pero el tenis me ha gustado bastante».

Laura puso sobre la mesa, además del beneficio del estado físico de cada uno, la integración de las distintas discapacidades.

«Puedo ser consciente de mis dificultades, pero no de las de otra persona y de esta manera aprendemos unos de otros y sabemos en los que nos podemos ayudar. Necesitamos ampliar el círculo y conocer a más gente que está en una situación parecida y de la que podemos aprender mucho», señaló Laura que ha comenzado a practicar otro deporte a través de la ONCE, como el goalball, pero debe desplazarse a Vitoria porque dice que en La Rioja no hay.

Otro alumno, Toño, ayer no pudo jugar porque se está recuperando de una operación de hernias, pero no faltó a la cita. En su caso comentó que solía practicar el tenis desde hacía años y ahora padece problemas visuales y tiene que adaptarse a su nueva situación. Se mostró contento por este servicio y espera poder comenzar pronto.