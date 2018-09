TENIS Serena Williams pierde el Abierto de EEUU en un choque marcado por la polémica EFE Lunes, 10 septiembre 2018, 00:43

nueva york. La exnúmero uno del mundo Serena Williams acaparó de nuevo toda la atención en Flushing Meadows a pesar de haber perdido el Abierto de Estados Unidos frente a la joven japonesa Naomi Osaka (6-2, 6-4), en un partido marcado por controversias y penalizaciones.

Wiliams, que se quedó a las puertas del séptimo título del Abierto de Estados Unidos, y del vigésimo cuarto de Grand Slam, acusó directamente al juez de silla, el portugués Carlos Ramos, de «sexismo». Ramos le dio a Williams tres violaciones en el segundo set: la primera una advertencia sobre el entrenamiento; el segundo es un punto de penalización por romper su raqueta; y la tercera una pena de juego por abuso verbal luego de que ella lo llamara «ladrón».

«Me quitó un punto después de que alegaba que estaba haciendo trampa, y yo no estaba haciendo trampa. Tuve una buena conversación con él y en la misma le expliqué que me conoce y no hago trampa porque antes prefiero perder», explicó Williams.

Serena recordó que los tenistas se pasan todo el tiempo protestando y diciendo malas palabras sin que al final reciban castigo. «He visto a otros hombres llamar a otros árbitros varias cosas. Estoy aquí luchando por los derechos de las mujeres y por la igualdad de las mujeres», defendió Williams. «Creo que el quitarme un juego por ser mujer cuando le dije 'ladrón' es algo sexista. Nunca le quitó un juego a un hombre». La polémica impidió a la joven Osaka disfrutar del triunfo, ya que recibió pitos y hasta pidió perdón por ganar. Y a Serena Williams la bronca le ha costado una multa de 17.000 dólares.