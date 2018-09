Rafa Nadal renuncia a la gira asiática EFE. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:51

Rafael Nadal, número uno de la clasificación mundial de la ATP, ha decidido renunciar a la gira asiática, a los torneos de Pekín y Shanghái, «para recuperar la rodilla». «Tuve que retirarme en semifinales en el US Open y el lunes estuve en Barcelona mirando con los médicos la situación de mi rodilla. Si bien las molestias en mi rodilla no son nada nuevo. Hemos decidido la no participación en la gira asiática para recuperar la rodill», indicó.