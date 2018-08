TENIS Nadal sufre para firmar otra remontada marca de la casa ante Cilic en Toronto AFP Domingo, 12 agosto 2018, 00:05

toronto. Un extraño Nadal sufrío y venció durante dos horas y 20 minutos. Sin estar a su nivel y cuando parecía que esta vez el tenista español no conseguiría imponerse en otro partido agónico, Rafa remontó su partido contra Marin Cilic y alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Toronto, donde se medirá al prometedor ruso Karen Khachanov.

Desde el principio del partido, el deportista español dió malas sensaciones. Cedió el primer set por 2-6, no tenía un buen servicio y no acertaba desde el fondo de la pista. Por eso Cilic no tuvo problemas con él y, sin perdonar ninguna concesión, barrió al mancorí en el primer set.

Pero a partir del segundo set, el acierto de Nadal creció, sus errores no forzados descendieron y su rival comenzó a dudar. Así las cosas dieron la vuelta y por fin, el máximo favorito a hacerse con la victoria final acabó aprovechando su oportunidad imponiendose con un doble 6-4 los en los dos siguientes sets.

Ahora, en semifinales aguarda el sorprendente tenista ruso Karen Khachanov, que se deshizo por su parte del holandés Robin Haase por 6-3, 6-1.

En el otro lado del cuadro, la esperanza griega Stefanos Tsitsipas no se conformó con derrotar el jueves al serbio Novak Djokovic y superó también al tercer mejor jugador del mundo, el alemán Alexander Zverev, en tres sets.

Tsitsipas, de solo 19 años, cedió el primero 3-6 pero se rehizo a continuación para acabar imponiéndose en casi dos horas y media por 7-6 (13/11) y 6-4 a un Zverev al que todos veían ya en la final.

Ahora el griego, que nunca había llegado ni siquiera a cuartos en un Masters 1000, se verá las caras con el sudafricano Kevin Anderson por un puesto en la final. Anderson pasó por encima del búlgaro Grigor Dimitrov en poco más de una hora de juego en sets corridos de 6-2, 6-2.