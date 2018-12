Nadal comenzará el año en el Open de Australia Rafa Nadal. :: efe L.R. Miércoles, 12 diciembre 2018, 23:44

Rafael Nadal, la estadounidense Serena Williams y el escocés Andy Murray, alejados del circuito de tenis desde hace varios meses, participarán en principio en enero en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del 2019, según anunció ayer la organización. Nadal, lesionado en el tobillo en el último US Open, y después en los abdominales unas semanas después, no juega en competición desde septiembre, pero todo hace indicar que se recuperará a tiempo: «estuve en contacto con él y está de regreso en plena forma», aseguró Craig Tiley, director del torneo previsto del 14 al 27 de enero. Murray, por su parte, en el puesto 259 del ranking mundial después de una ausencia de un año debido a una operación de la cadera en enero de 2018, tiene no obstante reservada una plaza en Melbourne, donde el suizo Roger Federer defenderá su título.