Muguruza, baja en San José por una lesión EFE. Miércoles, 8 agosto 2018, 21:56

La tenista española Garbiñe Muguruza, número 7 del mundo, ha decidido darse de baja del torneo de San José (California, EEUU), del que era la primera cabeza de serie, debido a unas molestias en el brazo derecho. La española iba a debutar ayer en octavos de final contra la bielorrusa Victoria Azarenka. «Llevo un par de días sintiendo dolor en el brazo derecho y me he dado cuenta de que no estoy lista para jugar el partido, así que espero poder recuperarme para los próximos torneos», afirma Muguruza