TENIS SILLA DE RUEDAS Illobre reina en Las Norias El tenista gallego vence en la final individual y en la de dobles y priva al riojano Juanjo Rodríguez de los títulos Logroño Lunes, 24 junio 2019

El tenista gallego Álvaro Illobre reinó ayer el Open de Tenis en silla de ruedas que se celebró en las instalaciones de Las Norias. Illobre se impuso en la final individual y también en la de dobles.

Fue una mala mañana de domingo para el riojano Juanjo Rodríguez, que se plantó en las dos finales de la prueba por primera vez. «He jugado presionado por las ganas de vencer. A pesar de ganar el primer set no he jugado bien», reconocía el tenista. Álvaro Illobre ganó la final (4-6, 6-2, 6-1) con un juego sobrio y efectivo, y aprovechando los errores de Juanjo Rodríguez que erró más de lo habitual.

Después de la final individual llegó la de dobles. Una nueva oportunidad para Rodríguez de colgarse la medalla de oro. Sin embargo, Illobre volvió a cruzarse en el camino del riojano. El gallego y Pina se llevaron el triunfo en una final extraña. Se adelantaron Rodríguez e Iglesias 2-6, aunque sus rivales reaccionaron y vencieron en la segunda manga 6-4. En el súper tie-break (gana el que llega a diez puntos) no hubo historia e Illobre y Pina se impusieron por un contundente 10-0. «Hemos jugado súper mal el tie-break, hemos cometido demasiados errores. La verdad es que nunca me había pasado quedarme en cero», reconocía Juanjo Rodríguez. «Nunca había llegado a las dos finales, así que la nota final del torneo no puede ser mala. Me pongo un notable, aunque lógicamente me hubiera gustado ganar», resumía ayer Juanjo Rodríguez.