Directo | Carreño y Struff abren el camino hacia la final
Saque directo de Jan-Lennard Struff para ganar el juego en blanco.
3 - 3[ SET 1 ]
Ace de Jan-Lennard Struff con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta
0 - 40
Jan-Lennard Struff con una volea cercana a la red consigue el punto
0 - 30
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
Carreño saca adelante el juego para el 3-2 a favor de España.
3 - 2[ SET 1 ]
Revés desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jan-Lennard Struff
40 - 30
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Pablo Carreño Busta supera a Jan-Lennard Struff y gana el tanto
30 - 30
Jan-Lennard Struff estrella su golpe de revés en la red
15 - 30
Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera
Nuevos problemas para España con el 0-30 con su saque.
0 - 30
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
BREAK DE CARREÑO. Buena derecha del español que solventa la situación adversa e iguala de nuevo el marcador.
2 - 2[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jan-Lennard Struff y consigue el punto
Ahora es Carreño quien tiene oportunidad de break.
40 - 30
El golpe de derecha de Jan-Lennard Struff se va fuera
30 - 30
Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red
30 - 15
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Pablo Carreño Busta supera a Jan-Lennard Struff y gana el tanto
15 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
15 - 0
El golpe de derecha de Jan-Lennard Struff se va fuera
Break de Struff. Alemania se adelanta en el marcador de este primer set con el 2-1.
1 - 2[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
30 - 40
Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera
Dos bolas de break para Struff.
15 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
Buen servicio de Carreño en un momento complicado, se le había puesto el juego 0-30 en contra.
15 - 30
Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera
0 - 30
Revés desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
En blanco y con muy buenos primeros servicios, Struff gana el juego para el1-1.
1 - 1[ SET 1 ]
Ace de Jan-Lennard Struff con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta
0 - 40
Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Pablo Carreño Busta se va fuera
0 - 30
Ace de Jan-Lennard Struff con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño Busta
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto
Gana sin problemas Carreño el primer juego del partido.
1 - 0[ SET 1 ]
El revés de Jan-Lennard Struff se va fuera
40 - 15
Jan-Lennard Struff estrella su golpe de derecha en la red
30 - 15
Saque plano de Pablo Carreño Busta, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera
15 - 15
Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Jan-Lennard Struff no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Arranca el partido con Pablo Carreño al servicio.
Pablo Carreño y Jan-Lennard Struff se han enfrentado en cuatro ocasiones previamente, con tres triunfos del español y uno del alemán. Carreño ganó en Winston-Salem en 2016, Struff en Auckland en 2019 y el asturiano se impuso en los dos últimos, en Hamburgo en 2019 y el Masters 1000 de Madrie en 2020.
En cuartos de final ante la República Checa, Carreño cayó en su partido ante Mensik, primero de la serie por 2-0, mientras que Struff también fue derrotado por 2-0, en sendos tie breaks, frente al argentino Etcheverry.
El primer punto de estas semifinales entre España y Alemania se lo disputarán Pablo Carreño, numero 89 del mundo, y Jan-Lennard Struff, número 84.
En la final espera ya Italia que con paso firme se ha plantado en su tercera final consecutiva tras derrotar a Bélgica.
España consiguió superar a la República Checa en cuartos de final y Alemania hizo lo propio ante Argentina para plantarse en esta semifinales y poder seguir soñando con levantar el título.
Buenos días y bienvenidos a primer encuentro de esta eliminatoria de semifinales de Copa David que enfrenta a España y Alemania.
