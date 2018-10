La Caja Mágica será la sede de la nueva Copa Davis en el 2019 EFE Viernes, 19 octubre 2018, 10:21

madrid. La Caja Mágica será en 2019 la sede única de la nueva Copa Davis, competición que se puso ayer de largo con del acuerdo entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y la empresa Kosmos, liderada por el blaugrana Gerard Piqué.

La Caja Mágica y el Wizink Center serían en el 2020 las sedes de esta competición, de la que Piqué dijo que se trata de una prueba por equipos, y por tanto que no había que preocuparse por la participación de las grandes figuras. «El cuadro perfecto es imposible, no pensamos individualmente en cada jugador», señaló Piqué aunque citó varios nombres, como el de Novak Djokovic, al que no le gusta el nuevo formato. «Con Djokovic soy positivo, creo que podemos llegar a un entendimiento. Puede ser el futuro número uno, le encanta jugar la Davis. Nunca encontraremos una fecha perfecta. El calendario es complicado», añadió.