Andy Murray anuncia su adiós en Wimbledon por problemas físicos AFP MELBOURNE. Sábado, 12 enero 2019, 01:09

«Es posible que el Abierto de Australia sea mi último torneo», declaró ayer entre lágrimas el escocés Andy Murray, que anunció que pondrá fin a su carrera esta temporada debido a los intensos dolores que sufre en la cadera. El ex número uno del tenis mundial, tres veces ganador de un Grand Slam (entre ellos Wimbledon 2016) y doble medallista de oro olímpico, reconoció que el dolor se había vuelto casi insoportable. «Puedo jugar con límites. Pero los límites y el dolor al mismo tiempo no me permiten disfrutar de la competición ni de los entrenamientos», dijo emocionado el escocés.

Murray, de 31 años, indicó que le gustaría poner fin a su carrera en casa, en el torneo de Wimbledon, pero reconoció que quizás no llegue hasta ahí.

A Murray se lo recordará por haber sido el primer británico en ganar Wimbledon en 77 años y como un jugador que se abrió camino hasta lo más alto en una época de oro en la que también destacaban Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.