La recortadora de la SDL

La Sociedad Deportiva Logroñés está en racha. Los de Carlos Pouso viven en un estado de felicidad permanente. No en vano, hay que remontarse al 2 de febrero –jornada 21ª– para encontrar una derrota de los blanquirrojos. Fue en Las Gaunas, contra el Anguiano, por la mínima (0-1). Dos jornadas antes, en la 19ª, los riojanos cayeron en Teruel (2-1) y quedaron en el quinto puesto de la clasificación (31 puntos), a 12 puntos del líder, entonces el Arenas.

Eran momentos de duda en el equipo. Su técnico, Carlos Pouso, no se cansaba de repetir «que lo que importa son los puntos, no la posición en la tabla». Pero doce puntos de distancia con la primera plaza se antojaba complicada de recortar. Por aquel entonces, la SD Logroñés miraba hacia abajo, para asegurarse la disputa del 'play off', más que para arriba.

Sin embargo, diez jornadas después la decoración ha cambiado sustancialmente. Los riojanos son ahora terceros en la clasificación, están a solo tres puntos del líder –ahora el Eibar B– y por primera vez su entrenador reconoce que se puede mirar hacia arriba. «Habíamos vendido que no dependíamos de nosotros. Ahora sí. Ahora, tenemos que ganar todo y no va a ser fácil porque contra el Eibar tenemos que jugar, contra el Arenas ya hemos jugado», aseguraba Pouso tras el partido del domingo. «Si ellos ganan –prosiguió–, al Arenas sí que le tenemos el 'gol average' cogido, y si ganamos al Eibar lo tendríamos con los dos. Pero por ahí viene el Teruel como una moto, entonces no te puedes descuidar».

Lo cierto es que la SD Logroñés ha cogido la recortadora y se ha puesto a podar. Cada semanas, un punto menos. Así hasta llegar a la situación actual en la que es tercera en la clasificación (54 puntos) a solo tres puntos de los líderes, Eibar B y Arenas (57).

La remontada se inició en Gobela, campo del entonces líder Arenas, donde los blanquirrojos se impusieron 2-3. Después llegó el tropiezo con el Anguiano en Las Gaunas (0-1).

Y a partir de entonces, ocho jornadas consecutivas que los de Carlos Pouso llevan sin perder. 20 puntos logrados de los 24 en juego. Triunfo en Barbastro (2-3) y en Las Gaunas ante el Subiza (3-0). A estas alturas, a pesar de ser sextos en la tabla, los riojanos habían recortado a seis la distancia con el líder.

Luego llegó el triunfo en Zubieta ante la Real Sociedad C (0-1) y la goleada al Alfaro, en Las Gaunas (4-1). La distancia con el líder, ya el Eibar B, seguía siendo de seis puntos, pero la SDL ya era tercera en la clasificación. Los buenos resultados continuaron con el triunfo en Zaragoza ante el Aragón (1-2).

Encadenaron los blanquirrojos dos empates, en Las Gaunas, ante el Alavés B (0-0) como local y ante la UDL (1-1) como visitante. Entonces los de Pouso seguían terceros, pero ya a cinco puntos.

Y después del triunfo de este domingo ante el Gernika (3-1) y el empate del Eibar B en casa ante el Tudelano, la distancia queda en tres puntos. La SD Logroñés continúa con la recortadora.

