Ismael Santana y Anai Morales, junto a Juanjo Guerreros y Quique García. UD LOGROÑÉS

Santana y Anai cierran el círculo en la UD Logroñés

M. G.

LOGROÑO.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:56

Ambicioso. Con esta palabra, que no es nueva, calificaron ayer Anai Morales e Ismael Santana el proyecto de la UD Logroñés, al que se sumaron el último día de mercado para ocupar dos plazas sub-23.

«La llamada del club me pilló por sorpresa, pero lo pensé y no dudé en venir», explicaba Santana, centrocampista canario que militaba en el Valencia hasta el 30 de junio. «Ha sido todo muy rápido. Hablé con mi representante, me ofrecí y vi la iniciativa del club. El proyecto es muy ilusionante y todos somos muy ambiciosos. Queremos sacar el objetivo adelante», añadía Morales, también centrocampista que la pasada campaña jugó con el filial de Osasuna en Primera Federación.

Santana, que llegó a debutar con el primer equipo che en la Copa, admitió que afronta la temporada con la idea de estar «en las posiciones de arriba», pero sin olvidar que se enfrentan a una «carrera de larga distancia» en la que deben «ir poco a poco» y con el convencimiento de que «llegarán» los resultados si luchan «día a día».

Ambos tienen este fin de semana la primera oportunidad de entrar en la lista de jugadores que viajará a Vitoria, aunque no lo tendrán fácil a pesar de que, como admitía Anai, «los compañeros nos han acogido muy bien» y de ver al equipo también «muy bien». «Si todos remamos en la misma dirección, lograremos el objetivo», añadía el navarro.

