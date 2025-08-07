Quique García adelanta fichajes, con la figura del delantero a debate

La Rioja Logroño. Jueves, 7 de agosto 2025, 11:41 Comenta Compartir

Las presentaciones sulen ser terreno abonado para sorpresas o anuncios de quienes, precisamente, no son los protagonistas. Ayer hablaron Taliby Konaté y Quique Rivero, pero quien de verdad se dejó oír fue Quique García, que tuvo tiempo de analizar la situación actual de la plantilla y sobre todo la llegada de más fichajes. Llegarán cuatro más y alguno de ellos será para poblar una delantera sin grandes nombres.

Premisas muy claras. No habrá dos jugadores por puesto y la plantilla de la UD Logroñés no se cerrará hasta que se considere que el equipo está completo. En otras palabras, el director deportivo afirmó que quedan cuatro fichas, dos para jugadores sub'23 y las otras dos para futbolistas en edad sénior. «La plantilla tendrá veinte jugadores como mucho (ya adelantó en su presentación que sería corta). Y no se van a doblar todas las posiciones», advirtió.

El responsable deportivo hizo hincapié en la figura de Febas, al que catalogó de «delantero» más que de jugador de banda. «Y muy bueno, por cierto», aseveró. Ahora bien, a día de hoy la UD Logroñés carece de un nueve de área, salvo David González, cuyo futuro está más en el filial que en el primer equipo. «No soy de regalar piropos, mucho menos a los jóvenes, pero la impresión con todos ellos está siendo muy buena», apuntó. La misma idea que expresó a su llegada al hablar de la añada del 2005 y 2006.

García tiene ahí el presente de la entidad. Las dos últimas campañas se ha visto lastrado por la ausencia de gol y ascender conlleva ganar partidos, no solo mantener la portería a cero. Máxime cuando admite que en sus tres años en el Grupo II de Segunda Federación, «este es el de mayor nivel». Y quizá esas dos licencias para mayores de 23 años estén destinadas a hombres de área. De momento, sí que se ha apostado por esa idea para la portería y ambos laterales, algo poco habitual en esta entidad. «Creo que están más cerca que lejos», indicó en torno a esos nombres que faltan... pero no nos ponemos plazos», aseveró.

Taliby y Rivero asumen como propia la exigencia del club Comenzaron las presentaciones de la UD Logroñés en Valdegastea. Por partida doble, al menos la de ayer, jornada en la que fueron protagonistas Taliby Konaté y Quique Rivero. Juan José Guerreros, vicepresidente económico, dio la bienvenida a los dos fichajes, además de expresar su alegría por las grandes incorporaciones que está consiguiendo el club. Y a los dos les sobra historial. El primero en hablar fue Taliby Konaté. El portero almeriense explicó sentirse arropado desde el primer momento en su llegada a Logroño gracias a la presencia de integrantes del Teruel. «Las sensaciones son buenas. Ver caras conocidas ayuda porque son muchos años de compañerismo y amistad. Y con los nuevos también me siento bien», explicaba antes de hablar de cotas y objetivos. «Conocía el club, su masa social, la exigencia... Sabía que era un reto, pero para el jugador significa sentir que creces y que puedes lograr los máximos objetivos», añadió. De portero y jugador de ataque, a un hombre como Quique Rivero, que ha decidido bajar un peldaño futbolístico tras completar un quinquenio en el Real Unión de Irún. «Una de las razones que me traen aquí es la exigencia que sé que voy a tener. Bajar de categoría puede sonar a que bajas también la exigencia, pero en el día a día del club sé que esa exigencia la voy a tener. «No vale con dar el 80%. Daré el máximo. Es algo que tengo en la cabeza desde que pisé Logroño», indicó. Rivero lanzó un mensaje rotundo al hablar de claridad en las ideas y en lo que debe ser la temporada. «Tanto el club como el equipo técnico lo tienen claro y, además, es bueno contar con una base de jugadores que conozcan las ideas del entrenador. Nos está viniendo bien para adquirir automatismos. En este sentido, se acelera el proceso», concluyó.