«Queremos seguir haciendo historia, por nosotros y por el pueblo»

Son muchos y muy bonitos momentos los que ha vivido Moha en sus tres lustros vistiendo los colores del Anguiano. Sin duda, uno de ... los más emotivos fue el histórico ascenso a Segunda Federación conseguido la pasada campaña. Ahora, y a escasas horas del día clave, el eterno capitán del conjunto serrano analiza las opciones reales de la permanencia aunque, pase lo que pase el domingo ante el Tudelano, nada ni nadie minimizará el orgullo que siente por su vestuario.

– ¿Cómo ve al equipo a pocos días de jugar contra el Tudelano?

– Estamos tranquilos porque nos podíamos esperar este final de temporada. Es verdad que llevábamos un buen año, pero luego dimos un pequeño bajón que nos ha complicado las cosas un poco. Sin embargo, todavía tenemos una oportunidad para conseguir el objetivo aunque ya no dependamos de nosotros mismos.

– Para salvarse hay que ganar en Tudela y esperar a los resultados de Calahorra, Barbastro o Gernika...

– Las cuentas son difíciles, pero no imposibles. Nos ha fallado el no poder sumar lo que queríamos en los últimos partidos, aunque tuvimos enfrente a un equipo tan bueno como el Ejea o a un Gernika que se adaptó muy bien a Isla. Ahora, sí que es cierto, que se nos da mejor jugar fuera que en casa y esta jornada jugamos en Tudela.

– La falta de gol ha lastrado al equipo en estas últimas jornadas.

– Sí que es cierto que nos ha faltado hacer algún gol. Hemos tenido ocasiones claras que no hemos sabido aprovechar y en este tramo del curso, el ir sumando de uno en uno no nos ha servido para llegar a la última jornada de una manera más holgada. Lo que sí que hemos mejorado es el nivel defensivo ya que en los tres últimos partidos no hemos encajado ni un gol.

– ¿Cómo afrontan este vital partido?

– Es la última bala que nos queda y tenemos que dar el máximo para ganar, hasta que no podamos más. Si se da la casualidad de que nos ponemos en los puestos de 'play out' ya nos quedarían otras dos semanas de margen para pelear por la permanencia, aunque en principio lo que queremos es salvarnos directamente.

– ¿Cómo ve al rival?

– Es un rival muy duro que también se está jugando su permanencia en la categoría. Tiene dos puntos más que nosotros y les puede servir el empate, cosa que al Anguiano no. También es una final para ellos.

– ¿Qué supondría para ustedes y para su afición que las cuentas salieran el domingo?

– Pues sería hacer historia. Queremos seguir haciendo historia, por nosotros y por el pueblo. La gente está muy ilusionada, están viniendo un montón a vernos tanto en Isla como fuera de casa y ojalá que nos puedan acompañar el domingo en un día tan importante. La verdad es que conseguir la permanencia sería el broche de oro para poder terminar nuestras carreras en el fútbol tranquilos, aunque si no lo logramos seguiremos estando orgullosos del trabajo hecho.