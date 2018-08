PELOTA Zabaleta, el gigante del Nervión Zabaleta se felicita con Elezkano II tras el triunfo de ayer en Bilbao. :: fernando gómez/e.c. El zaguero impulsa a Elezkano para conquistar la Semana Grande bilbaína ante unos inferiores Olaizola y Larunbe LA RIOJA LOGROÑO. Viernes, 31 agosto 2018, 23:23

Elezkano II y Zabaleta mantienen el dominio de Aspe en las ferias estivales. La promotora armera está arrasando con todo tipo de combinaciones. La última en sumar un título, el de la Semana Grande de Bilbao, ha sido la formada por Elezkano II y Zabaleta. Ayer, en el frontón Bizkaia, superaron a Olaizola II y Larunbe.

9 OLAIZOLA II LARUNBE 0 ELEZKANO II ZABALETA Duración 57 minutos. Pelotazos 526. Saques Olaizola, 0; Elezkano, 2. Faltas Olaizola, 0; Elezkano, 0. Ganados Olaizola, 4; Larunbe, 2; Elezkano, 8; Zabaleta, 1 Perdidos Olaizola, 2; Larunbe, 9; Elezkano, 3; Zabaleta, 0. Marcador 0-5, 1-5, 1-7, 2-7, 2-8, 3-8, 3-11, 6-11, 6-18, 9-18 y 9-22. Incidencias Unos 1.400 espectadores en el frontón Bizkaia.

Fue un triunfo firmado desde la zaga. Normalmente, los delanteros marcan las diferencias pero cuando un pelotari como Zabaleta se exhibe, llevando a Larunbe al entorno del rebote y obligando a Olaizola a entrar al remate desde el cuadro cinco, no hay mucho de lo que hablar. El de Echarren fue un gigante en la ría del Nervión. Fue el más destacado de las semifinales y de la final, lo que se tradujo en el trofeo individual al mejor pelotari, y un tormento para Larunbe, que entregó nueve pelotas.

CARTELERA Ayer, Bilbao. PARTIDO Torneo Aste Nagusia Dario-Erostarbe/Peña-Esquiroz 6-18 Olaizola-Larunbe/Elezkano-Zabaleta 9-22 Aguirre-Zabala/Elordi-Jaunarena 18-11 Hoy, Elgoibar (17 00 horas, ETB1) PARTIDO RESULTADO Bakaikoa - Ladis Galarza/P Etxeberria - Erostarbe Altuna III - Aretxabaleta/Olaizola II - Rezusta Hoy, Pinilla de los Barruecos (17 30 horas) PARTIDO Mendizabal III - Lasa IV/Ugalde - Irusta

Las diferencias se marcaron desde el inicio, con una salida acertada de Elezkano II para poner el 0-5. La brecha no dejó de crecer (3-11) hasta el 6-11. Entonces llegó otra tacada de siete tantos (6-18) que rompió el partido. Olaizola no podía solo y Larunbe estaba desbordado. No hubo más rivalidad.

En el primer partido de la tarde en Bilbao volvía a competir Darío Gómez tras varias semanas de baja a causa de una lesión en la mano. El ezcarayense fue superado por Peña y cayó (6-18) junto a Erostarbe.

Además, en Elgoibar, (17.00 horas, ETB1) se disputará la final del torneo de la localidad. Olaizola II y Rezusta llegaban clasificados a la cita mientras que Altuna y Aretxabaleta lograron el pase en la única semifinal del torneo al superar a Irribarria e Imaz. Dos parejas mixtas de empresa que deberán demostrar quién se acopla mejor. Se volverá a vivir un duelo entre la juventud del campeón del Manomanista y la veteranía del más laureado pelotari profesional, que llegará cansado de Bilbao. En Vitoria, Altuna superó en dos ocasiones a Olaizola, por lo que seguro que el de Goizueta tendrá unas especiales ganas de doblegar a su rival.

Resultados en Ribafrecha

Por otro lado, en el campo aficionado, Ribafrecha vivió en la tarde del viernes dos partidos de la sexta jornada del Torneo Muebles Polque. En el de juveniles, el riojano Gutiérrez y Oliden doblegaron a Agirremalloa y Uranga, mientras que en Promesas, el najerino Lerena y Mariezkurrena se quedaron en el cartón 21 ante Canabal y Alduntzin en un vibrante encuentro.