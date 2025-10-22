Zabala, a semifinales del Cuatro y medio por la lesión de Altuna

Giro inesperado de los acontecimientos en la última jornada de la liguilla de cuartos de final del Cuatro y medio. El partido que se iba ... a disputar este sábado entre el riojano Javier Zabala y Jokin Altuna no se va a celebrar por lesión de este último. Así, el juez de competición de la Liga de Empresas de pelota da el partido ganado al logroñés por 22-0, conforme a lo previsto en el reglamento del campeonato.

De esta manera, Javier Zabala logra el triunfo que le faltaba y accede a las semifinales del Cuatro y medio. Además, con esta clasificación, el pelotari riojano se garantiza la condición de cabeza de serie para la edición del próximo año.

Una vez finalizada la tercera jornada se conocerán cómo quedan emparejados los partidos de semifinales que se disputarán el fin de semana del 1 y 2 de noviembre. Altuna se enfrentará a uno de los dos primeros clasificados del grupo A. De momento Ezkurdia ya tiene una plaza segura en semifinales y la otra se la pelarán en esta última jornada Peio Etxeberria, Jaka y Larrazabal.