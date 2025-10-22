LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Javier Zabala descansa después de un tanto en un partido. Sonia Tercero
Pelota

Zabala, a semifinales del Cuatro y medio por la lesión de Altuna

El juez de competición da el partido que se tenía que jugar el sábado ganado 22-0 al riojano

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:17

Giro inesperado de los acontecimientos en la última jornada de la liguilla de cuartos de final del Cuatro y medio. El partido que se iba ... a disputar este sábado entre el riojano Javier Zabala y Jokin Altuna no se va a celebrar por lesión de este último. Así, el juez de competición de la Liga de Empresas de pelota da el partido ganado al logroñés por 22-0, conforme a lo previsto en el reglamento del campeonato.

