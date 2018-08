El riojano Zabala, nuevo fichaje de Aspe para los dos próximos años El najerino comenzará su trayectoria profesional a partir del 1 de enero VÍCTOR SOTO Logroño Viernes, 3 agosto 2018, 13:44

Javier Zabala será pelotari profesional a partir del próximo 1 de enero. Aspe ha anunciado esta mañana la contratación del delantero logroñés (20-9-1997) que llega a la promotora armera en un momento delicado, tras la salida 24 horas antes de los hermanos Merino. Ambos acontecimientos se han solapado, lo que deja una sensación agridulce en el mundo de la pelota riojana.

Aunque el paso de Zabala estaba más que anunciado, Aspe lo ha hecho público esta mañana. En principio, se barajaba el mes de octubre como el de debut, aunque finalmente será en Enero para que el delantero pueda optar a participar en el Mundial de Barcelona, una cita muy importante para los pelotaris. «Estoy muy contento. A la espera de si me convocan para el Mundial, la llamada de ASPE para firmar ha sido una gran noticia. Me da tranquilidad. En el tiempo que me resta hasta el debut quiero prepararme a tope para llegar lo mejor posible», ha explicado en declaraciones a Aspe.

La progresión de Zabala ha sido notable en el campo aficionado, donde no sólo ha mostrado la superioridad de su mano derecha en La Rioja sino que le ha servido para ganar multitud de torneos importantes, como el Campeonato del Mundo sub-22, el Campeonato de España o el GRAVNI, entre otros. La afición riojana ve en Zabala una nueva esperanza, aunque a los 20 años todavía tiene mucho camino por recorrer.