A Zabala se le pone cara de favorito

PelotaA Zabala se le pone cara de favorito
El logroñés y Martija doblegan en un gran partido a los hasta ahora invictos Altuna y Ezkurdia en la cita de Barcelona
Logroño
Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:11
A Javier Zabala y a Julen Martija se les está poniendo cara de favoritos en el Campeonato de Parejas. No por los dos triunfos consecutivos ... sino por la imagen que dan de dúo que se complementa a la perfección y que cada jornada que pasa parece una máquina más engrasada.
En un escenario tan particular como el frontón Egora Olimpics Vall d'Hebron de Barcelona, el logroñés y el de Echeverri doblegaron a Altuna III y Ezkurdia, que hasta este sábado no conocían la derrota en el torneo, por 16-22.
Era un choque complicado porque no iba a ser un duelo de parejas al uso. Altuna y Ezkurdia quieren acelerar el partido, llevarlo a los cuadros delanteros, con poco peloteo y mucho juego de aire. Si se cae en su trampa se firma automáticamente la sentencia de muerte. Pero los azules salieron con mucha energía, con Zabala muy centrado y mostrando el excelente estado físico y mental en el que vive actualmente. La tacada inicial de seis tantos fue una declaración de principios pero no iba a resultar definitiva ante los campeonísimos que tenían enfrente.
De hecho, no hubo ya otra gran tacada como la primera y ambas parejas alternaron grandes puntos con algunos errores. Entre los primeros destacaron un par de Zabala que, tras varias defensas espectaculares de un imperial Martija, acabaron con el logroñés finalizando con calidad adelante. Uno de ellos significó el 9-16. Pero aunque la sensación era que los azules dominaban sobre la cancha de la Ciudad Condal, el marcador no era lo suficientemente claro y no era buena idea dejar vivos a dos pelotaris que a la mínima oportunidad que se les deje huelen la sangre y son capaces de dar la vuelta a cualquier resultado.
No fue el caso en esta ocasión. Ezkurdia fue el menos acertado de los cuatro y Altuna combinó momentos de máxima lucidez con fallos inesperados del amezquetarra. Zabala y Martija fueron esta vez mejores. Mucho mejores.
Loza se defiende y Darío manda para lograr la tercera
No hay quien pare de momento a Darío y Loza en el torneo de Segunda. Tres de tres. La pareja riojana ganó por 22-18 a Murua y Gabirondo en un partido exigente en el que el bañejo se defendió del acoso rival y el ezcarayense mandó cuando tuvo ocasión.
Los azules tenían claro el plan de partido: pasar por encima a Darío y atacar al novato Loza. Ydurante la mitad del encuentro pareció darles resultado porque el pelaire no podía entrar en juego... hasta el 11-11. Ahí comenzó a controlar el partido. Se empezó a jugar a lo que él quería y parecía dejar casi listo el triunfo (18-12). Pero reaccionó Murua y con una tacada de seis tantos empató el duelo pese a los problemas musculares de Gabirondo, que tuvo que pasar por los vestuarios.
Volvió a aparecer el Darío dominante y ahí se acabó el partido. Cuatro tantos consecutivos y 22-18 y triunfo ante una de las tres parejas que todavía estaban invictos.
Todavía queda por jugar el último representante riojano, también en el Parejas de Segunda. Será mañana lunes, en el frontón Beotibar de Tolosa a partir de las 17.15 horas. En la localidad guipuzcoana, el fuenmayorense Salaverri II abrirá en festival acompañado a Peña II en busca de la segunda victoria del torneo ante Amiano y Eskiroz.
