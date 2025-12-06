A Zabala se le pone cara de favorito

A Javier Zabala y a Julen Martija se les está poniendo cara de favoritos en el Campeonato de Parejas. No por los dos triunfos consecutivos ... sino por la imagen que dan de dúo que se complementa a la perfección y que cada jornada que pasa parece una máquina más engrasada.

En un escenario tan particular como el frontón Egora Olimpics Vall d'Hebron de Barcelona, el logroñés y el de Echeverri doblegaron a Altuna III y Ezkurdia, que hasta este sábado no conocían la derrota en el torneo, por 16-22.

Era un choque complicado porque no iba a ser un duelo de parejas al uso. Altuna y Ezkurdia quieren acelerar el partido, llevarlo a los cuadros delanteros, con poco peloteo y mucho juego de aire. Si se cae en su trampa se firma automáticamente la sentencia de muerte. Pero los azules salieron con mucha energía, con Zabala muy centrado y mostrando el excelente estado físico y mental en el que vive actualmente. La tacada inicial de seis tantos fue una declaración de principios pero no iba a resultar definitiva ante los campeonísimos que tenían enfrente.

De hecho, no hubo ya otra gran tacada como la primera y ambas parejas alternaron grandes puntos con algunos errores. Entre los primeros destacaron un par de Zabala que, tras varias defensas espectaculares de un imperial Martija, acabaron con el logroñés finalizando con calidad adelante. Uno de ellos significó el 9-16. Pero aunque la sensación era que los azules dominaban sobre la cancha de la Ciudad Condal, el marcador no era lo suficientemente claro y no era buena idea dejar vivos a dos pelotaris que a la mínima oportunidad que se les deje huelen la sangre y son capaces de dar la vuelta a cualquier resultado.

No fue el caso en esta ocasión. Ezkurdia fue el menos acertado de los cuatro y Altuna combinó momentos de máxima lucidez con fallos inesperados del amezquetarra. Zabala y Martija fueron esta vez mejores. Mucho mejores.