Zabala y Martija inician el asalto del Parejas 2026

Javier Zabala y Julen Martija inician este viernes el asalto al Campeonato de Parejas 2026 en el partido que abre la primera jornada del ... torneo. La dupla riojano-navarra está citada hoy en el frontón de Beasáin (20.45 horas, ETB1) para enfrentarse a la pareja formada por Elordi y Zabaleta. De esta manera, Javier Zabala, el finalista del Cuatro y medio, se queda sin poder jugar en el frontón Adarraga de Logroño en la primera jornada del torneo, una situación que ha generado mucho malestar entre los aficionados riojanos que no consiguen entenderlo por mucho que desde las dos empresas implicadas en la decisión, Baiko y Aspe, intenten explicarlo. Mañana el frontón logroñés dictará sentencia y se comprobará la afluencia de aficionados al partido, que por otro lado se trata de un partido de calidad, pero no era el esperado para el estreno de un convenio con el Gobierno de La Rioja, en el frontón de La Rioja y con el único pelotari de La Rioja en el torneo de Primera.

Está siendo dura la semana para Javier Zabala porque en seis días va a pasar de perder en el frontón Bizkaia de Bilbao la primera final que juega de un campeonato oficial a arrancar una competición larga, muy larga –en total 129 días de competición y 66 partidos por delante– que exige una mentalización especial. De esta manera, al delantero riojano le queda por delante un trabajo mental importante para pasar página de lo vivido, interiorizar lo sucedido en las dos últimas semanas, aprender de los errores y reforzar los aspectos positivos que dejó la final.

En lo estrictamente deportivo, el partido de este viernes en Beasáin es la primera oportunidad de comprobar cuánto suman como pareja Javier Zabala y Julen Martija. El zaguero de Echeverri se caracteriza por la regularidad. No es un pelotari con una pegada que deslumbre, pero es un jornalero de los frontones; no es un diez en ninguna faceta del juego, pero es un ocho en todas. Esta es su principal virtud y el delantero riojano tendrá que intentar aprovecharla.

En cuanto a Javier Zabala, deberá prolongar el buen estado de forma con el que llegó a la final del Cuatro y medio y cuidar las manos para poder jugar regularmente sin problemas. Cuestión de administrar con sentido común el taco y la fuerza.

El de esta tarde es el primer festival del Parejas 2026. La primera jornada se completa con la cita de mañana en el Adarraga (Altuna-Ezkurdia contra PeioEtxeberria y Rezusta), el domingo en Aoiz (Jaka-Iztueta contra Larrazabal-Mariezkurrena) y el lunes en el Beotibar de Tolosa (Artola-Imaz contra Laso-Albisu).

El festival de este viernes en Beasáin arranca con un partido del Parejas Serie B que contará con la presencia del zaguero de Fuenmayor Rubén Salaverri. Peña II y el pelotari riojano se enfrentarán a Senar y Ugartemendia.

Jornada en Mondragón

La actividad de pelota en este viernes arranca en la localidad de Mondragón (19.00 horas) con el festival que acoge dos partidos de parejas. El primero enfrenta a la dupla formada por Agirre-Erostarbe contra Bakaikoa y Eskuza.

A continuación se disputa el partido que da inicio al Campeonato de Parejas Serie B que mide a Murua-Gabirondo, por un lado, contra la pareja formada por Rekalde-Bikuña, por otro.