LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Martija y Zabala se saludan al final de uno de los tres partidos que jugaron juntos en la competición del 2024. Félix Morquecho
Pelota

Zabala y Martija inician el asalto del Parejas 2026

La dupla riojano-navarra se enfrenta esta viernes en Beasáin a la pareja formada por Elordi-Zabaleta

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:29

Comenta

Javier Zabala y Julen Martija inician este viernes el asalto al Campeonato de Parejas 2026 en el partido que abre la primera jornada del ... torneo. La dupla riojano-navarra está citada hoy en el frontón de Beasáin (20.45 horas, ETB1) para enfrentarse a la pareja formada por Elordi y Zabaleta. De esta manera, Javier Zabala, el finalista del Cuatro y medio, se queda sin poder jugar en el frontón Adarraga de Logroño en la primera jornada del torneo, una situación que ha generado mucho malestar entre los aficionados riojanos que no consiguen entenderlo por mucho que desde las dos empresas implicadas en la decisión, Baiko y Aspe, intenten explicarlo. Mañana el frontón logroñés dictará sentencia y se comprobará la afluencia de aficionados al partido, que por otro lado se trata de un partido de calidad, pero no era el esperado para el estreno de un convenio con el Gobierno de La Rioja, en el frontón de La Rioja y con el único pelotari de La Rioja en el torneo de Primera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  4. 4 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Investigados cuatro menores por arrancar y destrozar retrovisores en Santurde de Rioja
  7. 7 El nuevo consultorio médico de Fuenmayor se paraliza para cambiar su ubicación
  8. 8 Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona
  9. 9 El invierno asoma con las primeras nevadas: Valdezcaray, Moncalvillo y Urbaña amanecen teñidas de blanco
  10. 10

    Las reclamaciones en Atención al Paciente del Seris suben el 12% y llegan a las 3.737

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Zabala y Martija inician el asalto del Parejas 2026

Zabala y Martija inician el asalto del Parejas 2026