Zabala y un gran Mariezkurrena ya están en la final del Masters

Zabala y Mariezkurrena despacharon este viernes por la noche su semifinal del Masters CaixaBank contra Elordi y Albisu con solvencia (12-22) en un partido ... marcado por el dominio de Mariezkurrena en la zaga, que obligó a Albisu a estar de recadero durante todo el duelo. Zabala, por su parte, demostró que va mejorando después de tocar fondo. Ayer dio otro pasito más en la dirección correcta. Este domingo tiene una nueva oportunidad en la final del Masters.

Tras dos primeros empates (1-1, 2-2) en los tantos de estudio mutuo, Mariezkurrena tomó la iniciativa con un material que le venía perfecto. Javier Zabala estuvo correcto en esta fase, evitando los errores tontos y castigando con su poderosa zurda. Se tuvieron que sentar los colorados porque las cosas no les iban bien (2-7).

Puso el delantero riojano una pizca de magia con un dos paredes de zurda desde el centro de la cancha que fue muy angulado y murió en el pico del frontón para deleite del respetable (3-8).

La pareja colorada sufría cada vez que iba al cestaño. No encontraba nada de su agrado. Y lo cierto es que los tantos en su casillero caían con cuentagotas.

Al primer descanso se fue con 6-12 para azules y la sensación de tener el partido controlado. Regresó el juego con la misma decoración... o peor para los intereses de Elordi y Albisu porque la figura de Mariezkurrena se hacía grande tanto a tanto. Fueron los peores momentos de Albisu que encadenó tres errores consecutivos y vio cómo la pareja azul se escapaba en el electrónico de un Navarra Arena al que la gente fue llegando poco a poco.

Zabala acertó a cruzar a pared una pelota franca (6-16) y más tarde llegó una mínima reacción de azules. Pero dos soberbios pelotazos de Mariezkurrena llevaron el partido al segundo descanso (10-18).

En el tramo final de un partido que caía por su propio peso, Mariezkurrena continuó a lo suyo y Zabala dejó dos nuevos destellos. Uno con algo de fortuna poniendo la pelota un centímetro por encima de la chapa en un botepronto junto a la pared (10-19). Y en el tanto que cerró el partido, alcanzando un gancho de Elordi y volviendo de la contracancha al rincón para muñequear al ancho con la zurda. A la final.