Todo lo que Zabala ha ganado a pesar de perder la final del Cuatro y medio

«Las finales no se juegan, se ganan». Más allá de la frase que siempre sale a la palestra cuando un deportista afronta una final ... de la disciplina, este domingo Zabala ganó muchas cosas a pesar de perder el partido. La primera de todas, la económica. No han trascendido las cuantías, pero el ganador tiene un premio fijo y el finalista otro, que podría ser la mitad.

También se ha ganado Zabala la condición de cabeza de serie para la edición del próximo año y entrará directamente en la liguilla de cuartos de final.

Pero el delantero riojano también sumó otras cosas, que no son de tocar, pero que pueden tener mucho más valor que el premio en metálico. Y es que Zabala ha entrado en la lista de pelotaris que han jugado una final del Cuatro y medio. Son muchos los profesionales que debutan, sueñan con hacerlo y terminan su carrera profesional sin hacerlo. Es algo que Zabala deberán valorar cuando se baje el suflé en el que están ahora mismo.

Otro logro del delantero de Aspe es convertirse en un potencial ganador de cualquiera de las tres modalidades de la pelota profesional. Zabala siempre confiaba en su juego en el Mano a mano además de tener cualidades para hacer algo grande en el Parejas. Pero su mejoría en la jaula le convierte en un pelotari total.

Ahora tiene por delante la posibilidad de continuar mejorando, desde la humildad, hasta llegar a la siguiente final y demostrar que ha aprendido la lección de los vivido durante las dos últimas semanas.

Con su presencia en la final del Cuatro y medio, Javier Zabala también se ha ganado el respeto de aficionados, compañeros y empresa. No en vano, el delantero riojano ha estado presentes en las últimas dos finales disputadas en la distancia –Cuatro y medio de San Fermín con derrota ante Peña II (22-20) y Cuatro y medio con derrota ante Peio Etxeberria (22-11)– y en la última final de un torneo oficial de Parejas, el Masters Caixabank que ganó junto a Mariezkurrena II frente a Altuna III-Imaz (15-22).

Esta hoja de servicios no está al alcance de todos los pelotaris del cuadro profesional y el delantero riojano tiene que valorarlo.

La entrega de trofeos después de la final del Cuatro y medio dejó una foto para la historia. Peio Etxeberria con la chapela y el trofeo de campeón, Zabala con el premio al segundo clasificado y Jokin Altuna, con el de tercer clasificado. Dicho de otra manera, Zabala compartió podio con el finalista de las últimas tres ediciones, el delantero de Cenoz, que se caló la chapela de campeón al tercer intento.

Y el tercero en discordia es Altuna III. Y eso son palabras mayores. Estamos hablando del dominador del Cuatro y medio en la última década. No en vano, el delantero de Amézqueta disputó la final de la jaula del año 2016 al 2023. Ocho finales consecutivas que se saldaron con cuatro chapelas (2017, 2020, 2021 y 2023). Compartir podio con estos dos pelotaris sitúa a Javier Zabala en un escalafón top en la modalidad del Cuatro y medio. Por delante quedan muchos partidos, alegrías y tristezas, pero a partir de ahora cualquier pelotari que se enfrente a Zabala respetará mucho el juego del riojano.