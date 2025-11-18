LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zabala, Etxeberria y Altuna, el domingo en el podio del frontón Bizkaia. Juan Marín
Pelota

Todo lo que Zabala ha ganado a pesar de perder la final del Cuatro y medio

Más allá de no hacerse con el título, la presencia del riojano en el frontón Bizkaia le sitúa en una posición privilegiada

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:30

Comenta

«Las finales no se juegan, se ganan». Más allá de la frase que siempre sale a la palestra cuando un deportista afronta una final ... de la disciplina, este domingo Zabala ganó muchas cosas a pesar de perder el partido. La primera de todas, la económica. No han trascendido las cuantías, pero el ganador tiene un premio fijo y el finalista otro, que podría ser la mitad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño
  4. 4

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  5. 5

    La UR apoya elevar la duración del máster de Profesorado y del grado de Magisterio
  6. 6 Calahorra endurece el empadronamiento tras detectar más de 1.700 altas de extranjeros en seis meses
  7. 7

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda en Vitoria, además de maltratar a sus 2 hijos
  8. 8

    La clave del nuevo tren estará en Miranda
  9. 9 Incendio en un establecimiento de comida turca en Logroño
  10. 10 El Tribunal Constitucional resuelve que Raquel Romero no podía ser expulsada del grupo mixto tras dejar Podemos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Todo lo que Zabala ha ganado a pesar de perder la final del Cuatro y medio

Todo lo que Zabala ha ganado a pesar de perder la final del Cuatro y medio