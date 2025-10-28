LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zabala y Ezkurdia posan con las pelotas separadas para la final. E.M.
Pelota

Zabala y Ezkurdia separan rápido «un material muy parecido»

Los dos pelotaris han elegido pelotas rápidas y con tiro para la semifinal del Cuatro y medio que jugarán el sábado

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 12:22

Javier Zabala y Joseba Ezkurdia han comparecido esta mañana en el frontón Ogueta de Vitoria para realizar la elección de material para la semifinal del ... Cuatro y medio que ambos disputarán el sábado en el mismo escenario. Ritual despachado con rapidez por diferentes circunstancias. En el caso del pelotari riojano, ya llegaba con un entrenamiento ayer mismo y no quería forzar. En el caso del navarro, por los problemas que acarrea en su muñeca derecha desde el partido del pasado viernes ante Peio Etxeberria. Por ese motivo ha sido el compañero de ambos, Eskuza, el encargado de golpear a las pelotas para ver qué salida tenían de frontis.

