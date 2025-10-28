Zabala y Ezkurdia separan rápido «un material muy parecido»

Javier Zabala y Joseba Ezkurdia han comparecido esta mañana en el frontón Ogueta de Vitoria para realizar la elección de material para la semifinal del ... Cuatro y medio que ambos disputarán el sábado en el mismo escenario. Ritual despachado con rapidez por diferentes circunstancias. En el caso del pelotari riojano, ya llegaba con un entrenamiento ayer mismo y no quería forzar. En el caso del navarro, por los problemas que acarrea en su muñeca derecha desde el partido del pasado viernes ante Peio Etxeberria. Por ese motivo ha sido el compañero de ambos, Eskuza, el encargado de golpear a las pelotas para ver qué salida tenían de frontis.

«A mí me tocaba elegir segundo y viendo un poco lo que elegía él y viendo que buscamos lo mismo... Había cuatro con diferencia respecto al resto y los dos lo tenemos claro», explicó Zabala a los medios de comunicación. «Estamos contentos por lo visto, había bastante pelota para elegir, de todo un poco, y en las elecciones lo que pedimos es que haya variedad y en ese sentido los dos nos vamos contentos», ha relatado el riojano. «Cuando estaba elegiendo él -prosigue-, las dos que más me gustaban las ha sacado él. Así que he intentado sacar otras dos con bastante tiro. Para nuestras características de juego creo que nos va la misma pelota».

Javier Zabala afronta la semifinal sin problemas físicos después de varias semanas jugando con dolores y sin poder entrenar al cien por cien. «Ayer estuve aquí (en el frontón Ogueta) y pude hacer un buen entrenamiento y me he quedado tranquilo. El viernes también pude estar en cancha bastante tiempo así que me ha venido bien esa semana de descanso para recuperarme», confesó tras la elección.

Más parco en palabras ha sido Joseba Ezkurdia. El navarro llega con problemas en su muñeca que le van a condicionar en cierta medida su juego. Ezkurdia se sometió ayer a una resonancia y durante este martes espera conocer los resultados para obrar en consecuencia y decidir que tipo de recomendación la hacen los servicios médicos (qué tipo de vendaje). En cualquier caso, el de Arbizu es optimista: «Yo voy a intentar llegar físicamente bien y hacer lo que me digan las servicios médicos. No le estoy dando muchas vueltas a eso. Soy bastante optimista, no pienso en no jugar o en jugar muy condicionado. A llevar la semana lo mejor posible y para adelante». Lo que sí confirmó Ezkurdia es que no ha podido entrenar nada y lo único que ha hecho es acudir el pasado sábado a Logroño a recibir masajes.

En cuanto al material, el delantero navarro fue muy conciso: «Entre las ocho pelotas que había para elegir no había mucha diferencia entre ellas, como durante todo el campeonato: pelotas lentas, han bajado mucho...». El plan de partido del navarro es claro: «intentar que Javi (Zabala) no esté cómodo porque si está cómodo le da mucha velocidad y te hace daño.

Este miércoles están citados en el frontón Atano III de San Sebastián los protagonistas de la otra semifinal que se jugará el domingo en la capital guipuzcoana: Jokin Altuna y Peio Etxeberria.