Juan Marín
Pelota

EN DIRECTO | Zabala busca la chapela del Cuatro y medio

El riojano se mide a Peio Etxeberria en el frontón Bizkaia de Bilbao

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:23

18:17

Iñaki García

Iñaki García

Peio 13 - Zabala 5

18:45

Iñaki García

Iñaki García

Se le va abajo a Zabala.... 14-5

18:45

Iñaki García

Iñaki García

'Sí se puede' canta el público riojano. A ver si le llega el aliento a Zabala

18:44

Iñaki García

Iñaki García

13-5. No está cómodo. Nada cómodo el riojano.

18:44

Iñaki García

Iñaki García

Descanso largo este. Toca resetear la cabeza y mirar hacia adelante. Vamos, Zabala

18:43

Iñaki García

Iñaki García

El padre de Zabala habla con Javier. No sabemos lo que le estará diciendo, pero ha de transmitirle confianza y tranquilidad

18:41

Iñaki García

Iñaki García

Otro tanto más para Peio, que se distancia. 12-5. Nuevo descanso. A ver si le viene bien a Zabala esta vez

18:39

Iñaki García

Iñaki García

Pero saca Peio a relucir su magia y pone el 11-5 en el marcador. Se complica la cosa para Zabala

18:39

Iñaki García

Iñaki García

Tras varios tantos seguidos de Peio, Zabala vuelve a tener el saque. NEcesita una buena tacada el riojano

18:34

Iñaki García

Iñaki García

Está mucho mejor Peio... 8-4. Ya no le mueve tanto Zabala y al riojano le está costando darle velocidad a la pelota

18:33

Iñaki García

Iñaki García

Se sienta Zabala. Un descansito que le puede venir bien. Habla con su padre, que también le puede venir bien para tranquilizarse.

18:31

Iñaki García

Iñaki García

Gran gancho de Peio y el navarro se distancia hasta el 7-4

18:30

Iñaki García

Iñaki García

Otro más de Peio. Momentos claves del choque. Peio domina, a Zabala le cuesta. Toca reaccionar.

18:29

Iñaki García

Iñaki García

Manda ahora arriba el resto Zabala. Tres tantos seguidos de Peio. 5-4 para el navarro

18:28

Iñaki García

Iñaki García

Nuevo tanto de Peio. Ufff, cuánta intensidad. Van a acabar los dos reventados. DE momento, tablas. 4-4

18:27

Iñaki García

Iñaki García

Tanto de Peio ahora. Se ha defendido bien Zabala, pero ha jugado un gran tanto el navarro. 3-4

18:25

Iñaki García

Iñaki García

Cómo está jugando el riojano. Con intensidad. Con fuerza. Moviendo mucho, muchísimo, a Peio. Plan de partido casi perfecto y 2-4

18:24

Iñaki García

Iñaki García

YYYYYY OTRO GRAN TANTO DE ZABALA

18:22

Iñaki García

Iñaki García

2-3 PARA EL RIOJANO

18:22

Iñaki García

Iñaki García

GRANNN CARAMBOLA DE ZABALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

18:21

Iñaki García

Iñaki García

No puede restar Zabala. 2-2

18:19

Iñaki García

Iñaki García

Recupera el saque Peio. 1-2

18:18

Iñaki García

Iñaki García

OTRO MÁS DE ZABALA. 0-2 PARA EL RIOJANO

18:17

Iñaki García

Iñaki García

Saca Zabala ahora...

18:17

Iñaki García

Iñaki García

Madre mía declaración de intenciones este tanto. Intenso. Durísimo intercambio entre ambos. Y lo más importante, Zabala empieza bien

18:16

Iñaki García

Iñaki García

TANTOOOOO PARA ZABALA. 0-1

18:15

Iñaki García

Iñaki García

EMPEZAMOS

18:15

Iñaki García

Iñaki García

Primer reto para Zabala, quitarle el saque. Muy importante en una modalidad como esta

18:14

Iñaki García

Iñaki García

Sorteo de saque... Empezará sacando Peio

18:14

Iñaki García

Iñaki García

Ya llega el momento... OVACIÓN PARA LOS DOS PELOTARIS.

18:13

Iñaki García

Iñaki García

El padre de Zabala, su botillero, espera sentado en la silla. Supongo que por dentro estará tenso, tensísimo, pero como su hijo lo disimula muy bien. Vendrá de familia

18:13

Iñaki García

Iñaki García

Pelotean ambos pelotaris, los fotógrafos cogen posiciones, en la afición se oyen cánticos a favor de Zabala.

18:12

Iñaki García

Iñaki García

Sigue el calentamiento... ¡Qué ganas de que esto comience! Los nervios ya nos comen a todos

18:11

Iñaki García

Iñaki García

En la pantalla gigante se ha recordado la famosa final del año 97 entre Retegi y Titín, para algunos el mejor partido de la historia de la pelota... Aunque perdiera Titín

18:09

Iñaki García

Iñaki García

Hay riojanos llegados desde muchos lugares de la región. Huércanos es uno de ellos

18:09

Iñaki García

Iñaki García

EN DIRECTO | Zabala busca la chapela del Cuatro y medio

18:07

Iñaki García

Iñaki García

Zabala juega de azul. Peio Etxeberria lo hace de rojo

18:07

Iñaki García

Iñaki García

Así ha sido la presentación de ambos pelotaris. Preciosa

18:06

Iñaki García

Iñaki García

18:03

Iñaki García

Iñaki García

Los dos jugadores calientan ya en la cancha...

18:01

Iñaki García

Iñaki García

Para alguien que no ha vivido una final de este tipo antes les puedo decir que es una gozada. Frontón bonito, aparentemente lleno. Cómodo. Presentación impresionante. Todo bien. Ni un pero

18:00

Iñaki García

Iñaki García

Ahí entra Peio. El eterno aspirante. El que quiere resarcirse de las dos finales perdidas. El que no quiere darle la chapela a Zabala. Rival hoy, compañero siempre

18:00

Iñaki García

Iñaki García

ZABALAAAAAAAAAAA ENTRA AL FRONTÓN. Saluda, sonríe, aparentemente no parece nervioso. O si lo está lo oculta muyy bien

17:59

Iñaki García

Iñaki García

Parece esto una discoteca. Musicón a tope, luces de neón en la cancha. Ni en la NBA

17:58

Iñaki García

Iñaki García

Último tanto del partido y, de manera automática, se han apagado las luces del Bizkaia.... SE VIENE EL GRAN MOMENTO DEL DÍA

17:58

Iñaki García

Iñaki García

FINAL. Se acabó. Victoria de Laso e Iztueta. 9-22

17:57

Iñaki García

Iñaki García

Ojo, que el partido previo ya va 9-21. Laso e Iztueta están a punto de ganar... Y en cuanto acabe... ZABALA ENTRA EN ACCIÓN

17:55

Iñaki García

Iñaki García

Las autoridades ya han llegado a un frontón Bizkaia que va cogiendo color y calor....

17:54

Iñaki García

Iñaki García

17:49

Iñaki García

Iñaki García

Aquí os dejamos también un ejemplo del ambiente que se ha vivido en Bilbao. Se han visto aficionados de los dos pelotaris en la capital vizcaína, pero sin duda los del riojano se han dejado ver mucho más. Llevaban camisetas especiales, han tirado petardos, han cantado... E incluso se han fotografiado con Peio Etxeberria cuando se han encontrado con él. Muy buen ambiente.

