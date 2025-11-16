EN DIRECTO | Zabala busca la chapela del Cuatro y medio

17:49

Aquí os dejamos también un ejemplo del ambiente que se ha vivido en Bilbao. Se han visto aficionados de los dos pelotaris en la capital vizcaína, pero sin duda los del riojano se han dejado ver mucho más. Llevaban camisetas especiales, han tirado petardos, han cantado... E incluso se han fotografiado con Peio Etxeberria cuando se han encontrado con él. Muy buen ambiente.