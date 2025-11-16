EN DIRECTO | Zabala busca la chapela del Cuatro y medio
El riojano se mide a Peio Etxeberria en el frontón Bizkaia de Bilbao
Logroño
Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:23
18:17
Peio 13 - Zabala 5
18:45
Se le va abajo a Zabala.... 14-5
18:45
'Sí se puede' canta el público riojano. A ver si le llega el aliento a Zabala
18:44
13-5. No está cómodo. Nada cómodo el riojano.
18:44
Descanso largo este. Toca resetear la cabeza y mirar hacia adelante. Vamos, Zabala
18:43
El padre de Zabala habla con Javier. No sabemos lo que le estará diciendo, pero ha de transmitirle confianza y tranquilidad
18:41
Otro tanto más para Peio, que se distancia. 12-5. Nuevo descanso. A ver si le viene bien a Zabala esta vez
18:39
Pero saca Peio a relucir su magia y pone el 11-5 en el marcador. Se complica la cosa para Zabala
18:39
Tras varios tantos seguidos de Peio, Zabala vuelve a tener el saque. NEcesita una buena tacada el riojano
18:34
Está mucho mejor Peio... 8-4. Ya no le mueve tanto Zabala y al riojano le está costando darle velocidad a la pelota
18:33
Se sienta Zabala. Un descansito que le puede venir bien. Habla con su padre, que también le puede venir bien para tranquilizarse.
18:31
Gran gancho de Peio y el navarro se distancia hasta el 7-4
18:30
Otro más de Peio. Momentos claves del choque. Peio domina, a Zabala le cuesta. Toca reaccionar.
18:29
Manda ahora arriba el resto Zabala. Tres tantos seguidos de Peio. 5-4 para el navarro
18:28
Nuevo tanto de Peio. Ufff, cuánta intensidad. Van a acabar los dos reventados. DE momento, tablas. 4-4
18:27
Tanto de Peio ahora. Se ha defendido bien Zabala, pero ha jugado un gran tanto el navarro. 3-4
18:25
Cómo está jugando el riojano. Con intensidad. Con fuerza. Moviendo mucho, muchísimo, a Peio. Plan de partido casi perfecto y 2-4
18:24
YYYYYY OTRO GRAN TANTO DE ZABALA
18:22
2-3 PARA EL RIOJANO
18:22
GRANNN CARAMBOLA DE ZABALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
18:21
No puede restar Zabala. 2-2
18:19
Recupera el saque Peio. 1-2
18:18
OTRO MÁS DE ZABALA. 0-2 PARA EL RIOJANO
18:17
Saca Zabala ahora...
18:17
Madre mía declaración de intenciones este tanto. Intenso. Durísimo intercambio entre ambos. Y lo más importante, Zabala empieza bien
18:16
TANTOOOOO PARA ZABALA. 0-1
18:15
EMPEZAMOS
18:15
Primer reto para Zabala, quitarle el saque. Muy importante en una modalidad como esta
18:14
Sorteo de saque... Empezará sacando Peio
18:14
Ya llega el momento... OVACIÓN PARA LOS DOS PELOTARIS.
18:13
El padre de Zabala, su botillero, espera sentado en la silla. Supongo que por dentro estará tenso, tensísimo, pero como su hijo lo disimula muy bien. Vendrá de familia
18:13
Pelotean ambos pelotaris, los fotógrafos cogen posiciones, en la afición se oyen cánticos a favor de Zabala.
18:12
Sigue el calentamiento... ¡Qué ganas de que esto comience! Los nervios ya nos comen a todos
18:11
En la pantalla gigante se ha recordado la famosa final del año 97 entre Retegi y Titín, para algunos el mejor partido de la historia de la pelota... Aunque perdiera Titín
18:09
Hay riojanos llegados desde muchos lugares de la región. Huércanos es uno de ellos
18:09
18:07
Zabala juega de azul. Peio Etxeberria lo hace de rojo
18:07
Así ha sido la presentación de ambos pelotaris. Preciosa
18:06
18:03
Los dos jugadores calientan ya en la cancha...
18:01
Para alguien que no ha vivido una final de este tipo antes les puedo decir que es una gozada. Frontón bonito, aparentemente lleno. Cómodo. Presentación impresionante. Todo bien. Ni un pero
18:00
Ahí entra Peio. El eterno aspirante. El que quiere resarcirse de las dos finales perdidas. El que no quiere darle la chapela a Zabala. Rival hoy, compañero siempre
18:00
ZABALAAAAAAAAAAA ENTRA AL FRONTÓN. Saluda, sonríe, aparentemente no parece nervioso. O si lo está lo oculta muyy bien
17:59
Parece esto una discoteca. Musicón a tope, luces de neón en la cancha. Ni en la NBA
17:58
Último tanto del partido y, de manera automática, se han apagado las luces del Bizkaia.... SE VIENE EL GRAN MOMENTO DEL DÍA
17:58
FINAL. Se acabó. Victoria de Laso e Iztueta. 9-22
17:57
Ojo, que el partido previo ya va 9-21. Laso e Iztueta están a punto de ganar... Y en cuanto acabe... ZABALA ENTRA EN ACCIÓN
17:55
Las autoridades ya han llegado a un frontón Bizkaia que va cogiendo color y calor....
17:54
17:49
Aquí os dejamos también un ejemplo del ambiente que se ha vivido en Bilbao. Se han visto aficionados de los dos pelotaris en la capital vizcaína, pero sin duda los del riojano se han dejado ver mucho más. Llevaban camisetas especiales, han tirado petardos, han cantado... E incluso se han fotografiado con Peio Etxeberria cuando se han encontrado con él. Muy buen ambiente.
