Zabala se estrena en la élite profesional

Javier Zabala se estrenó este domingo en la élite de la pelota profesional. Primer título grande para el delantero riojano que de esta manera olvida ... su semana negra en la que llegó a confesar que se quería «ir del frontón». El riojano y Mariezkurrena, el pelotari más determinante de la final, no se salieron de su plan de partido y acabaron levantando el trofeo. Altuna e Imaz jugaron a rachas, en función de lo que les permitieron los rivales (15-22).

Altuna-Imaz 15 - 22 Zabala-Mariezkurrena Duración 66 minutos

Pelotazos 696

Ganados Altuna, 3, Imaz, 1; Zabala, 7, Mariezkurrena, 6.

Perdidos Altuna, 3, Imaz, 6; Zabala, 4, Mariezkurrena, 7.

Marcador 2-0, 2-1, 3-1, 3-5, 4-5, 4-7, 5-7, 5-11, 6-11, 6-12, 7-12, 7-15, 9-15, 9-16, 11-16, 11-17, 13-17, 13-18, 15-18 y 15-22.

A priori la final se planteaba como un duelo entre el látigo de Mariezkurrena en la zaga y la magia de Altuna en la delantera. Y el duelo se decantó por la potencia del de Berriozar que ha firmado un Masters excelente. Aunque el partido tuvo mucho más recorrido que lo que dice el marcador.

Tras el 3-1 inicial, incluido una bonita carambola de Altuna, Mariezkurrena empezó a marcar diferencias. El zaguero navarro sometió a Imaz, incapaz de superar el vendaval que se le venía encima. Zabala no entró en el cuerpo a cuerpo con Altuna y defendió muy bien. Pudo ir al ataque con una bonita carambola de aire (5-10) y una pelota que atropelló a Imaz para ir al primer descanso (6-12).

No varió el partido tras la reanudación. Mariezkurrena dominaba y Zabala acompañaba y aprovechaba sus oportunidades, como el gancho que firmó cogiendo la pelota en todo lo alto (7-13).

Pero con 7-15 en el electrónico el partido se fundió a negro para la pareja azul. Mariezkurrena no encontraba le verde y Zabala elegía siempre mal a la hora de tomar decisiones. Y ya se sabe que abrirle una puerta a Altuna, por muy difícil que sea la empresa, es un riesgo enorme.

El séptimo error de Mariezkurrena dejaba el marcador 15-18. Los corredores volvían a gritar y se escuchaba un runrún en la grada del Navarra Arena, que quería emociones fuertes.

Recurrió entonces Javier Zabala a los clásicos: apertura al ancho para acabar luego con una pelota que corra por pared mientras Altuna la mira desde la contracancha (15-19). El riojano se sacudió los fantasmas que le rondaban por la cabeza.

Mariezkurrena encontró de nuevo un pelotazo largo, violento y bien cruzado que obligó a Imaz (15-20) y Zabala reaccionó con muchos reflejos a una parada al rincón de Altuna y acabó con una pelota por pared. Los azules acariciaban el título (15-21). El último tanto se lo anotó el zaguero navarro con otro pelotazo.

Alegría y alivio a partes iguales para Javier Zabala, que se presenta en la feria de San Mateo con inmejorables sensaciones. Y Mariezkurrena, el mejor del torneo, suma su tercera chapela en el Masters. Su dominio es inversamente proporcional a las victorias de la pareja Altuna-Imaz, que este domingo perdieron su tercera final como pareja, la cuarta para el de Amézqueta.