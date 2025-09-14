LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zabala y Mariezkurrena, con los trofeos de campeones del Masters. Miguel Osés
Pelota

Zabala se estrena en la élite profesional

El riojano, acompañado por un determinante Mariezkurrena, vence en la final del Masters a Altuna-Imaz en un partido de rachas

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:26

Javier Zabala se estrenó este domingo en la élite de la pelota profesional. Primer título grande para el delantero riojano que de esta manera olvida ... su semana negra en la que llegó a confesar que se quería «ir del frontón». El riojano y Mariezkurrena, el pelotari más determinante de la final, no se salieron de su plan de partido y acabaron levantando el trofeo. Altuna e Imaz jugaron a rachas, en función de lo que les permitieron los rivales (15-22).

