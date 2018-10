Zabala conquista el oro mundial Javier Zabala golpea con la derecha durante la final manomanista del Mundial ante el mexicano Álvarez. :: federación internacional de pelota El delantero supera al mexicano David Álvarez por 8-10 y 5-10 y añade otro hito a la historia de la pelota riojana V. S. Sábado, 27 octubre 2018, 23:58

logroño. Javier Zabala conquistó ayer el oro en el mano a mano del Mundial de pelota que se disputa en Barcelona. El riojano suma así el mayor galardón que puede lucir un pelotari aficionado e inscribe su nombre con letras doradas en el gran libro de la pelota.

8 ÁLVAREZ 0 ZABALA Duración 48 minutos. Pelotazos 149. Saques Álvarez, 1; Zabala, 5. Faltas Álvarez, 0; Zabala, 0. Ganados Álvarez, 5; Zabala, 12. Perdidos Álvarez, 3; Zabala, 6. Marcador 0-3, 5-3, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, y 8-10/ 1-0, 1-5, 3-5, 3-7, 4-7, 4-8, 5-8 y 5-10. Incidencias Final disputada en el frontón Vall d'Hebrón. Casi lleno. Nutrido presencia riojana en las gradas, con el presidente José Ignacio Cenicero en las gradas.

Un éxito personal, pero también de un entorno, el de la cantera riojana, que sigue dando frutos en su base aunque muchos se encarguen de podar las ramas jóvenes demasiado pronto.

El delantero logroñés se hizo con el cetro mundial tras superar en la final al mexicano David Álvarez por 8-10 y 5-10. No fue un paseo. A Zabala le tocó sufrir bastante ante un rival rocoso al que decidió doblegar por el golpe y la dureza. Ni un alarde. Dos ganchos tiró el riojano, ambos con poca pólvora, y una dejada envenenada que se fue a la chapa. No era el momento de las florituras. A Zabala se le va a exigir más cuando, dentro de muy poco, dé el salto a profesionales. Pero lo de ayer no era un partido más. Era una final. Y las finales están para ganarlas.

El logroñés tenía claro que toda la pólvora debía estar en el golpe. Y ganó el partido con la fuerza, esa capacidad de mover la pelota de la que disfruta Zabala. Cargar el juego atrás, sacar largo, golpear y golpear hasta que Álvarez cediese. Le costó, pero acabó quebrándose. Y en ese ínterin, el riojano no perdió en ningún momento los nervios, ni cuando se lesionó ni cuando el choque se le puso levemente cuesta arriba, ya que el azteca llegó a ponerse 5-3 por delante en el primer juego.

Igualó Zabala llevando a su rival al cuadro ocho (en el segundo y el tercer tanto ya lo había hecho) y con un saque (en todo el partido le endosó cinco). Y se dedicó a sufrir para ganar. Además de a 5, hubo igualadas a 6, 7 y 8. Pero Zabala no iba a dejar pasar su oportunidad. Se colocó por delante con un saque ajustado a pared (el primero había sido pasa por tiro largo) y acabó ganando el primer juego con otro demoledor golpe tras una buena alcanzada del azteca (8-10). En ese momento, Zabala no gozaba con su derecha, destrozada. Pero tenía tanta motivación que no le importó. Faltaba llegar a 10 de nuevo para alcanzar el sueño de cualquier pelotari, ese anhelo por el que merece la pena aplazar un poco el salto al profesionalismo, el dinero y esas cosas. La pelota es un deporte de tradiciones y un Mundial es y será siempre algo fundamental, histórico.

Vio claro que debía seguir jugando de la misma forma y la defensa férrea del mexicano fue perdiendo fuelle. Demasiada tralla en los golpes de Zabala para aguantar eternamente. Abrió la primera brecha el riojano (1-5) con un par de saques y una cortadita. Pero el azteca insistió, aprovechando un fallo de zurda del riojano y una preciosa rasgada propia. Si no quería volver a sufrir, había que demostrar quién era el mejor. Y lo hizo en el 3-6, el mejor tanto de la tarde. Llegó a una pelota complicadísima y luego acabó por el ancho. Con un saque y el 3-7 sólo había que cuidar la renta. Y Zabala lo hizo. Tiró un par de dejadas en ese tramo final (su diestra ya era un guiñapo) y festejó el 5-10, otra paradita, con enorme alegría.

Ya tenía el oro en su mano, oro compartido con su compañero en el torneo, Alberto Ongay. Felicidad absoluta. Meta cumplida. Ahora llega otra: el profesionalismo. Y Zabala ahí también tiene mucho que decir.