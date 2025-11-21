LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elordi golpea en presencia de Javier Zabala durante un partido anterior Blanca sáenz del Castillo
Pelota

Zabala arranca con derrota en el Parejas

Elordi y Zabaleta dominan de inicio a fin a la pareja azul, con el riojano poco acertado a la hora de cerrar los tantos

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:38

Comenta

La noche del viernes arrancó en Beasáin el Campeonato de Parejas 2026 y lo hizo con derrota del riojano Javier Zabala, que formó pareja con ... Martija ante la dupla Elordi-Zabaleta (22-13). Regresó a los frontones el riojano tras su derrota en la final del Cuatro y medio. Le sirvió para pasar página pero tendrá que proponer más Zabala en futuros partidos si quiere hacer algo grande en la competición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 El invierno asoma con las primeras nevadas
  3. 3

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  4. 4 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  5. 5

    Â«Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internadoÂ»
  6. 6 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  7. 7 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  8. 8

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes
  9. 9 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  10. 10 Los galardonados con los Premios del Campo 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Zabala arranca con derrota en el Parejas

Zabala arranca con derrota en el Parejas