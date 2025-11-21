Zabala arranca con derrota en el Parejas

La noche del viernes arrancó en Beasáin el Campeonato de Parejas 2026 y lo hizo con derrota del riojano Javier Zabala, que formó pareja con ... Martija ante la dupla Elordi-Zabaleta (22-13). Regresó a los frontones el riojano tras su derrota en la final del Cuatro y medio. Le sirvió para pasar página pero tendrá que proponer más Zabala en futuros partidos si quiere hacer algo grande en la competición.

La puesta en escena fue mejor para la pareja colorada, que siempre fue por delante en el electrónico. Elordi imponía el ritmo aprovechando la superioridad de Zabaleta atrás mientras que el riojano intentaba quitarle el mayor trabajo posible a su compañero de la zaga.

Después de dos arreones de Elordi-Zabaleta (3-1, 5-2) Zabala encontró algo de claridad para acabar los tantos y la pareja azul empezó una persecución en el marcador. Lograron ponerse a un tanto (6-5) y fueron haciendo la goma hasta el primer descanso televisivo (12-8). Durante este tramo de partido Zabala sumó algunos tantos aplaudidos, como el gancho que significó el 9-8 tras una gran defensa de Zabaleta. Sin embargo, el riojano abusó de golpes con la zurda con demasiada violencia y poca efectividad. Se echaron de menos más ganchos para mover a Elordi y dos paredes, jugada a la que Zabala suele sacar buen rendimiento. Además, el riojano sumó un error de saque al intentar sorprender con una pelota que dio en frontón y pared para acabar botando en contracancha.

No cambió mucho la decoración tras el paso por la silla. Martija apenas le hacía daño a Zabaleta en la zaga y azules jugaban casi todos los tantos obligados por la solidez del zaguero navarro y por el ritmo que le imprimía Elordi a la pelota.

Un error de Zabaleta al entrar de aire con su zurda permitió a la pareja azul retomar la iniciativa (13-9). El siguiente tanto fue muy gráfico de lo que fue el partido. Azules dominaron gracias a un enorme zurdazo de Zabala que casi llega al rebote, pero Zabaleta encontró la última losa del frontis en una replica magnífica y Elordi cerró el tanto con un gran gancho ante la desesperación de Javier Zabala.

El riojano falló en el siguiente tanto por precipitación. Entró a una pelota que era para su zaguero y falló (16-10). No le gustaba cómo estaban saliendo las cosas. Poco a poco se desangraban los azules mientras que la pareja colorada no se salía del guion de partido que les estaba funcionando. El encuentro llegó al segundo descanso televisivo con clara ventaja para Elordi y Zabaleta (18-10).

De ahí al final del partido no varió nada aunque la pareja azul pudo maquillar un poco el resultado final (22-13) y el público despidió con una ovación a los protagonistas en una noche fría en Beasáin. Victoria para Elordi -que se encuentra en un gran momento de forma- y Zabaleta ante el riojano Javier Zabala y Martija.

Además, ayer hubo festival en Mondragón que arrancó con un partido de parejas en el que Agirre y Erostarbe se impusieron a Bakaikoa y Eskuza (22-15). En el siguiente partido, correspondiente al parejas Serie B Murua y Gabirondo vencieron con claridad a la pareja formada por Rekalde-Bikuña (22-9).

Renovaciones en Aspe

Por otro lado, la promotora eibarresa anunció este viernes la renovación de siete pelotaris de su plantilla. Elordi, Bikuña, Gabirondo y Salaberria (hasta 2028) y Egiguren, Erostarbe, Aldabe (hasta 2027) han prolongado su vinculación con Aspe apuntalando su plantel profesional para las próximas campañas.