Víctor se enfrentará a Retegi Bi para empezar El navarro eliminó en el pasado Manomanista al ezcarayense en un encuentro de ingrato recuerdo para el riojano V. S. Logroño Miércoles, 3 octubre 2018, 11:37

Víctor se reencontrará con un viejo conocido en los octavos de final del Campeonato del Cuatro y Medio. Julen Retegi se vuelve a cruzar en el camino del ezcarayense. El pasado mes de abril, en el Astelena, el menor de los Esteban dominaba el partido por un claro 14-21. Sin embargo, todo se torció en la recta final y el pelaire cayó por 22-21. Un durísimo varapalo que ya está superado, pero que reclama venganza.

El sábado, en el Labrit pamplonés, Víctor puede tomársela. Retegi Bi nunca es un rival sencillo. Primero, por su experiencia. Acumula, con la de este año, once participaciones consecutivas en la 'jaula', competición en la que llegó a semifinales en el 2009. En segundo lugar, por su exhaustiva preparación. Y, en tercero, por su calidad en los duelos mano a mano, su auténtica especialidad.

Víctor prefiere no mirar demasiado al pasado. «Todos los rivales que me podían tocar eran complicados. Julen es un especialista de la modalidad, pero más que fijarme en él, tengo que centrarme en lo que haga yo», explica. El partido de Eibar está «más que olvidado». «No tendrá nada que ver. Me he acordado más de algunos partidos de Desafíos del Vino que me ha tocado jugar contra él que de ese mano a mano», incide. «Más que recordar ese tipo de cosas en lo que pienso es en la ilusión de volver a jugar partidos de máximo nivel», destaca.

Previa: «Al principio, se hace raro. Pero tras pasar la primera ronda es más fácil afron tar la segunda»

Y es que, si gana el sábado, dentro del Grupo A esperan Altuna III y Olaizola II, dos campeones y dos de los mejores pelotaris del cuadro profesional, a los que se sumará el vencedor del Ezkurdia-Agirre para disputar la liguilla de cuartos. «Será un grupo muy complicado, pero quiero jugar esos partidos, en los que me motivo especialmente», indica.

Al sábado, el ezcarayense llegará con un poco de rodaje más que su rival, después de haber superado a Unai Laso. «Al principio, disputar una previa se hace raro, pero la afronté con positividad y mucha ilusión. Después de pasar la primera ronda es más fácil afrontar el segundo partido», añade.

La ronda de cuartos de final la comenzarán Ezkurdia y Agirre el viernes en Alsasua. El delantero de Arbizu parte como favorito visto su experiencia y su momento de forma, pero Agirre dio la sorpresa en la previa al superar a Arteaga II. El que gane de esta eliminatoria entrará en la liguilla de cuartos de final con los ya citados Altuna (pendiente aún de la evolución de su micorrotura muscular en el bíceps) y Olaizola II.

Mientras, en el Grupo B las eliminatorias de octavos de final las conforman el duelo entre Jaka y Arteaga II (sábado, Pamplona) y el domingo, en Tolosa, y el choque entre Elezkano II e Irribarria, uno de los más interesantes de la jornada. Los dos clasificados se medirán a Urrutikoetxea y Bengoetxea los fines de semana del 14, 21 y 28 de octubre. Para el 3 de noviembre (Pamplona) y el 4 (bilbao) están programadas las semifinales mientras que la pelea por el título tendrá lugar el 18 de noviembre en el Navarra Arena.