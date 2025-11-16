Vídeo | Espíritu deportivo entre los aficionados riojanos: un vermú con Peio Etxeberria
No ha faltado la alegría entre quienes han ido a apoyar a Zabala para fotografíarse con su rival esta tarde en el Cuatro y Medio
La Rioja
Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:07
Espíritu deportivo, alegría e ilusión. Es lo que no le falta a la afición riojana que ha estado tomando el aperitivo en el bar Miribilla.
Así lo han demostrado pidiéndole a Peio Exteberria, el rival de Zabala esta tarde en el Cuatro y Medio, que se hiciera una foto con ellos para recordar este bonito día para siempre. El pelotari ha hecho gala de su simpatía y, por supuesto, ha accedido a los deseos de quienes han ido a apoyar a Zabala.