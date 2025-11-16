LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vídeo | Espíritu deportivo entre los aficionados riojanos: un vermú con Peio Etxeberria
Sonia Tercero

Vídeo | Espíritu deportivo entre los aficionados riojanos: un vermú con Peio Etxeberria

No ha faltado la alegría entre quienes han ido a apoyar a Zabala para fotografíarse con su rival esta tarde en el Cuatro y Medio

La Rioja

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:07

Comenta

Espíritu deportivo, alegría e ilusión. Es lo que no le falta a la afición riojana que ha estado tomando el aperitivo en el bar Miribilla.

Así lo han demostrado pidiéndole a Peio Exteberria, el rival de Zabala esta tarde en el Cuatro y Medio, que se hiciera una foto con ellos para recordar este bonito día para siempre. El pelotari ha hecho gala de su simpatía y, por supuesto, ha accedido a los deseos de quienes han ido a apoyar a Zabala.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3 «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  4. 4 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  5. 5 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  6. 6

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  7. 7

    El sueño cumplido de Carmelo Loza
  8. 8

    La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas
  9. 9 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  10. 10 Restacan a una senderista herida en la ermita de San Esteban en Viguera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Vídeo | Espíritu deportivo entre los aficionados riojanos: un vermú con Peio Etxeberria