Vidas paralelas que se cruzan en Azpeitia

Erik Jaka y Víctor Esteban, ayer en Azpeitia. :: / Baiko Víctor y Jaka, viejos conocidos, se medirán mañana en el debut de los cuartos del Cuatro y Medio VÍCTOR SOTO Logroño Jueves, 10 octubre 2019, 14:07

Víctor Esteban y Erik Jaka han disfrutado de vidas casi paralelas. Mañana, sus destinos se vuelven a cruzar en el frontón de Azpeitia, recinto que precisamente reinauguraron hace no demasiado ambos pelotaris. Secretos no habrá ninguno sobre la cancha. «Erik tiene un año menos que yo y jugamos juntos muchos partidos en aficionados, cuando él era zaguero. Ganamos dos veces el Torneo Gobierno de La Rioja, jugamos el Mundial, él debutó un día más tarde que yo... Me conoce muy bien y preparará el partido para poder hacerme daño», reconoce el delantero riojano.

Además, los dos cumplieron de sobra en octavos de final del Cuatro y Medio. El ezcarayense dejó a Irribarria en el cartón 7; el de Lizarza hizo lo mismo con Bakaikoa, pero encajó un tanto menos. Dos exhibiciones que mañana necesitarán refrendar en Azpeitia, en el primer encuentro de la liguilla de cuartos. El triunfo no resulta determinante, pero sí acercaría mucho el sueño de las semifinales, ese que hasta en dos ocasiones se le ha escapado al riojalteño por los pelos.

Por eso, Víctor prefiere afrontar el duelo de mañana con la cabeza muy fría, jugando como la pasada semana: concentrado en el saque y serio en el remate, sin errores. «Realmente no he hecho nada, sólo ganar un partido para meterme en la liguilla. Queda todo lo demás», explica.

De momento, ayer no hubo problemas en Azpeitia a la hora de elegir el material. «Estoy contento. Había pelotas bastante rápidas. En el lote de Erik también había una pelota similar a las mías y otra más parada», analiza Víctor Esteban.

El frontón sí que es diferente al de Zalla. «Tenía el frontis perfecto para aprovechar el saque. El de Azpeitia es un poco más irregular y la pelota, depende de dónde dé, puede saltar un poco hacia arriba o hacia abajo. Es muy peligroso y habrá que estar muy concentrado», reflexiona. «Además, el Cuatro y Medio se le da muy bien, se amolda y siempre juega bien», vaticina.

En la 'jaula' ambos se han visto las caras en dos ocasiones. En la primera, en el 2014, el guipuzcoano se llevó el triunfo (22-12) en el Campeonato de Promoción. La segunda, ya en el torneo de las estrellas, Víctor dejó en cinco a Jaka en el Adarraga. Ninguno de los dos partidos cambiará lo que ocurra mañana en Azpeitia.

Hoy prosiguen las elecciones de material. En Lecumberri están citados a las 11.00 horas Bengoetxea y Ezkurdia mientras que a las 13.30, Altuna y Peio Etxeberria se desplazarán hasta Tolosa.

Partidos en el Adarraga

Por otra parte, en el campo aficionado, esta tarde se disputan dos partidos del Torneo Bodegas D. Mateos para determinar de la novena a la duodécima posición. A las 19.00 horas comenzarán Capellán II-Rico III ante Asier y Mínguez. Después, se disputará el encuentro Álvaro García-Merino frente a Fernández y Artola.