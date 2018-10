Víctor regresa con las estrellas Víctor manda a Retegi Bi contra la pared izquierda. ::</p><p>arzarón/D.N. El ezcarayense remonta un 17-13 en contra para, con una tacada de 9 tantos y mucho trabajo, entrar en la liguilla de cuartos VÍCTOR SOTO Logroño Lunes, 8 octubre 2018, 10:28

Ezkurdia, Altuna y Olaizola. El futuro son estos tres nombres para Víctor Esteban. Sólo de pensarlo, los ojos se le hacen chiribitas. El ezcarayense vuelve con las estrellas por méritos propios. Las combinaciones que tantas veces se le han negado ahora son su presente hasta, al menos, el 28 de octubre. Tres semanas para jugar, demostrar y seguir soñando.

17 RETEGI BI 22 VÍCTOR Duración 57 minutos. Pelotazos 285. Saques Retegi Bi, 1; Víctor, 4. Faltas Retegi Bi, 0; Víctor, 0. Ganados Retegi Bi, 8; Víctor, 8. Perdidos Retegi Bi, 10; Víctor, 8. Marcador 0-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 6-3, 6-4, 8-4, 8-7, 11-7, 11-8, 14-8, 14-10, 15-10, 15-13, 17-13 y 17-22. Botilleros Apezetxea, con Retegi Bi; Gorostiza, con Víctor. Incidencias Menos de media entrada en el Labrit de Pamplona.

El riojano tomó ayer la senda del trabajo para poder labrarse su destino. No se lo puso nada fácil un Julen Retegi que dominó buena parte del partido y que llegó a contar con claras ventajas, como el 14-8 o el 17-13. Pero, a partir de ese momento, todo se nubló para el navarro. Como en el Manomanista, pero al revés. Entonces, el pelaire desperdició un 14-21 a favor. Ayer, secó a Retegi Bi con el 17-13 y le endosó una tacada de nueve tantos. Venganza y placer. Saltos de un metro sobre la cancha del Labrit para celebrarlo. No era para menos.

Porque el encuentro fue de todo menos sencillo. A Víctor le costaba un mundo cerrar los tantos. Sus ganchos, con un material romo, no tenían sentido. Tuvo que alargar los tantos, jugar a bote y aprovechar las aperturas para poder hacer daño al de Erasun. Cuatro y medio más clásico, explosivo pero no violento. El territorio donde más sufre Víctor. Pero se sobrepuso. Se mostró frío y no perdió la cabeza, incluso cuando sumó errores graves, como una carambola abajo (9-7) o una volea de derechas a tablas (15-10). El riojalteño controla mejor sus impulsos y eso le hace ser más competitivo.

LAS FRASESVíctor Esteban Asegarce «Me gusta dar velocidad y con este tipo de pelotas mi juego no es efectivo. Tengo que jugar a bote» Julen Retegi Aspe «Estaba jugando bien, pero he cometido varios errores al final y le he dado vida a Víctor»

En el tramo final, con todo en contra, se aferró a partido. Retegi Bi, que no había fallado, flaqueó. Una apertura fuera, cuatro fallos cuatro consecutivos... y 17-19. Protestó el navarro a Víctor por una posible estorbada, pero el partido ya tenía ganador. Víctor Esteban vuelve por sus fueros. El año pasado estuvo a punto de dar la campanada. En éste seguro que quiere lograrlo por fin.

En el primer partido del festival, Erik Jaka apabulló a Arteaga II. No le permitió sentirse cómodo, dominó con el saque y, al final, sumó una abultada victoria (22-11).