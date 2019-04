PELOTA Víctor, en manos de sus manos Víctor Esteban, durante la elección de material en Ezcaray. / Miguel Herreros El riojano se juega el sábado en Ezcaray su pase a octavos del Manomanista contra Bakaikoa VÍCTOR SOTO Logroño Viernes, 19 abril 2019, 14:19

Víctor Esteban se enfrenta el sábado (18.00 horas, ETB1) a su primer reto dentro del Campeonato Manomanista. Será en Ezcaray, ante sus vecinos, y le servirá para medir su estado. Desde que acabó su participación en las semifinales del Parejas el pelaire ha estado cuidando su mano diestra. Ha podido entrenar un poco, pero menos de lo que le hubiese gustado. Por eso llega a la cita con un signo de interrogación que él mismo se colocó en la elección de material. «Con la derecha suelo llevar la batuta del partido y tengo que tenerla bien para intentar sacarle de sitio y romper el partido. Como no sea así, me va a costar. Si no salimos los dos del cinco, él es un pelotari que toma buenas decisiones», explicaba sobre su dolencia y sobre su rival, Joanes Bakaikoa, que el año pasado, en el torneo de Promoción, se ganó el derecho a estar entre los mejores.

Víctor es un buen manomanista, aunque el año pasado se llevó un disgusto frente a un Retegi Bi al que ya tenía vencido. En esta edición, si pasa la primera ronda, tendrá la oportunidad de afrontar un partido 'grande' ante Irribarria. Eso le motiva, pero el sábado debe pesar más la experiencia que los nervios. Mandar con el saque, alejar a Bakaikoa del frontis y no errar serán las claves para llegar a buen puerto.

El festival se completará con un partido de parejas entre Urrutikoetxea-Eskiroz y el que esta tarde pierda el duelo entre Artola y Arteaga.

Y es que la localidad riojano-alavesa de Labastida acoge (17.00 horas, ETB1) el choque entre los dos delanteros guipuzcoanos, dos de las perlas de Baiko. Artola suma experiencia (cinco manomanistas de Primera) mientras que Arteaga, a pesar de sus altibajos, viene mostrando una clara línea ascendente.

Por otra parte, hoy también en Ezcaray se desarrolla la segunda jornada de semifinales de su torneo de Semana Santa. El frontón San Lorenzo albergará los partidos de las 17.30 horas.