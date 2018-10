PROFESIONALES Víctor encuentra velocidad Ezkurdia y Víctor, ayer en Legutiano. :: asegarce Jaka no jugará en Arnedo ni en la liguilla de cuartos por lesión y su sustituto será Retegi Bi, repescado tras caer ante el riojalteño V. S. Jueves, 11 octubre 2018, 12:55

logroño. Víctor Esteban acudió a Legutiano para verse las caras con Ezkurdia. Un día antes también visitó el frontón alavés para entrenarse. Ayer, tocaba elegir material. Y el ezcarayense halló lo que quería. «Es un frontón muy rápido y he encontrado pelotas que me han gustado, que se movían y me entraban bien en la mano», explicaba el pelaire, después de que en octavos se quejase por la falta de chispa del material en el cestaño.

Mientras, Ezkurdia se decantó por una pelota «que cuesta más mover», en palabras del riojalteño. A la cita, Víctor llega muy motivado. «El objetivo principal era estar aquí. Y sé que si doy mi mejor nivel les puedo plantar cara a los tres [Ezkurdia, Olaizola y Altuna]», se reivindicaba.

Mientras, en Arnedo, el cartel del festival cambió ayer. Erik Jaka no estará en la Ciudad del Calzado ni en lo que queda de liguilla. Tras someterse a una resonancia, su participación ha quedado descartada a causa de una microrrotura fibrilar. Así, Elezkano jugará el primer partido de la liguilla ante Julen Retegui, que fue eliminado por Víctor.

Elezkano escogió dos pelotas de 104,6 y 104,7 gramos aunque estuvo más pendiente de no agravar sus problemas de espalda tras el golpe sufrido en octavos ante Irribarria. Martín Alústiza se encargó de separar el material para Retegi Bi de cara al duelo del sábado.

Por otro lado, Darío prepara ya el duelo del lunes en Tolosa ante Pello Etxeberria. El ezcarayense tratará de volver a una final de la modalidad, como en el 2016, cuando Jaka se quedó con la chapela del Cuatro y Medio tras vencer en dos partidos y no, como por error se informó ayer, no haber ganado ninguno.

Cambio en Asegarce

La empresa Asegarce, mientras, en un escuetísimo comunicado anunció ayer la marcha de Rafa Etxeberria, que comenzó como taquillero y desde la muerte de Íñigo Salbidea ejercía como gerente de la entidad. Asegarce no anunció quién será su sustituto.