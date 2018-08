PELOTA Víctor busca su premio estival en la Semana Grande Las finales del Torneo Bizkaia abren hoy la Feria de Bilbao, en cuyo primer cartel no estará Darío por lesión V. S. Martes, 21 agosto 2018, 00:07

Logroño. No está siendo el mejor verano de Víctor Esteban. Su nombre no ha entrado en los grandes carteles estivales en un momento en el que el ezcarayense, Artola, Arteaga II y Unai Laso pelean por uno de los puestos estelares dentro de Asegarce. Eso sí, no entrar en los duelos de relumbrón de parejas le ha dado paso a duelos en el cuatro y medio y el mano a mano. El ezcarayense lo asume con naturalidad: «Este agosto he tenido menos partidos que otros años, pero me han tocado unos cuantos individuales. De cara al cuatro y medio, que llega pronto, seguro que me viene muy bien».

El de esta tarde en el acotado (18.00 horas; 21.00 horas, en diferido por ETB1) será especial. Víctor se ha ganado el mérito de estar en la final del Torneo Bizkaia después de derrotar a Arteaga II y se encontrará con una de las primeras espadas de Aspe: Joseba Ezkurdia. «Me hace una ilusión especial porque es una final y ante un rival tan potente como Joseba», explica el pelaire. «Es un grandísimo pelotari que ha ganado el Parejas y lo ha hecho muy bien en el Manomanista. Destaca siempre en individuales y es un rival complicadísimo», analiza.

Hoy, Bilbao (18 00 horas, ETB1). PARTIDO Final Torneo Bizkaia Cuatro y Medio. Ezkurdia/Víctor Final Torneo Bizkaia Parejas. Irribarria - Rezusta/Artola - Albisu Final Torneo Bizkaia Mano a mano. Elordi/Erasun

Víctor recuerda que, el pasado año, en San Sebastián, fue superado en el Desafío del Vino. «Entonces fue muy superior. Espero hacer bien las cosas y ponérselo muy difícil», incide.

A pesar de que no está viviendo una maratón de partidos, las sensaciones son positivas para el riojalteño. «Cada vez me estoy encontrando mejor en el frontón, con más juego, afronto mejor los encuentros...», dice. Y eso seguro que le trae frutos en un tiempo no muy lejano, dándole alguna oportunidad en los carteles que sí ocupan Artola, Arteaga o Laso, aunque Víctor no se moja: «Me preocupo de hacer bien las cosas, de intentar sacar adelante los enfrentamientos, también contra ellos. Sólo me puedo preocupar de ganar, no de lo que no está en mi mano».

Tras la final del riojano, llegará el turno del partido de parejas (en principio, ETB1 anuncia la emisión de este choque para las 22.50), la revancha inmediata de la final del Torneo de Zarauz. Irribarria y Rezusta tras quedarse en siete tantos están obligados a exhibir casta ante unos Artola-Albisu que llegarán crecidos a la cita.

Como colofón, el partido de mano a mano que pondrá fin al primero de los carteles de la Semana Grande bilbaína. Se ha caído el ezcarayense Darío, por lesión, y le sustituirá Elordi, que se enfrentará a Erasun. Una pena para el joven delantero riojano, que podía seguir exhibiendo sus cualidades manomanistas en una cita de mayor repercusión que las habituales.