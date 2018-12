Los veteranos ganan en Eibar y son líderes en solitario L.R. LOGROÑO. Domingo, 16 diciembre 2018, 22:24

Olaizola y Albisu lograron en Eibar la victoria ante Artola y Mariezkurrena (22-20) en el encuentro que cerraba la tercera jornada del Campeonato de Parejas. Con la victoria de ayer, la veterana pareja consigue el pleno y se sitúa en el liderato. Son los únicos que cuentan sus partidos por victorias.

0 0

Pero no fue un camino de rosas. Había expectación por presenciar el choque generacional (muy buena entrada en el Astelena). Se esperaba con especial interés la pelea en los cuadros de atrás entre un consagrado Albisu y un Mariezkurrena que pide paso. Y la verdad es que no defraudó el partido. En cierta medida porque la táctica de los jóvenes fue desde el principio cargar el juego atrás. No querían ni ver a Olaizola. Esto supuso que Albisu se tuvo que emplear a fondo, lo que motivó que el de Ataun fallase más de lo normal.

Duración 65 minutos y 19 segundos. Pelotazos 539. Saques Olaizola, 1; Artola, 2. Faltas Olaizola, 0; Artola, 0. Ganados Olaizola,11, Albisu, 2; Artola, 5, Mariezkurrena, 2. Perdidos Olaizola, 3, Albisu, 8; Artola, 4, Mariezkurrena, 4. Marcador 0-1, 1-1, 1-6, 8-6, 8-7, 9-7, 9-11, 12-11, 12-14, 18-14, 18-18, 19-18, 19-20 y 22-20. Incidencias Ambiente festivo en el Astelena de Eibar, que registró una muy buena entrada. Ayer, Eibar. PARTIDO RESULTADO Retegi BI - Irusta/Elordi - Erostarbe 16-22 Campeonato Parejas - Cuartos Olaizola -Albisu/Artola-Mariezkurrena 22-20 Parejas Darío - Salaverria/Ugalde - Jaunarena 18-12

Se puede decir que Mariezkurrena mostró hechuras del gran zaguero que puede llegar a ser. Pero que nadie corra demasiado. Cada cosa a su tiempo. La pelota profesional está aburrida de ver a prometedores pelotaris en el campo aficionado que se diluyen cuando hacen su estreno en el mundo profesional.

Durante bastantes minutos del partido, los delanteros se tuvieron que conformar con ver pasar la pelota por encima suyo. Era complicado entrar a rematar. Demasiado forzado. En esos detalles es en los que Olaizola, a pesar de su edad, marca la diferencia con la mayoría de delanteros del momento. El desenlace del encuentro de ayer es un tratado de cómo cerrar los partidos. Los dos últimos tantos de la pareja colorada fueron dos ganchos del delantero de Goizueta. Aparecer, decidir y celebrar. A por otra jornada.

Triunfo de Darío y Salaverri

En el último partido de la tarde la pareja riojana formada por Darío y Salaverri (el de Asegarce jugó en un festival de Aspe por acuerdo entre las empresas) venció 18-12 a Ugalde y Jaunarena. Un triunfo que les viene muy bien a los dos para reforzar su moral. En el partido que abría el programa Retegi Bi e Irusta cayeron ante Elordi y Erostarbe (16-22).